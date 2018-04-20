Положение о конкурсе «Будь готов к жизни вместе с Colgate Total»

2. Конкурс организован для читателей газеты «Аргументы и Факты» и сайта www.kazan.aif.ru.

3. Срок проведения Конкурса — с 16 по 30 апреля 2018 года.

4. Дата подведения итогов: 30 апреля 2018 г. в 15.00. Дата публикации имен победителей: 30 апреля в 16.00.

6. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные физические лица, проживающие на территории Республики Татарстан. В Конкурсе не имеют права принимать участие сотрудники Организатора Конкурсов, а также члены их семей и родственники.

6.1 Одно физическое лицо может принять участие в Конкурсе не более одного раза. В случае если лицо приняло участие в Конкурсе более одного раза (в том числе и с других адресов электронной почты), оно признается Победителем Конкурса только по факту первого выигрыша. Все последующие правильные ответы не учитываются при определении Победителей.

6.2. Фактом своего участия в Конкурсах Участники дают своё полное и безусловное согласие на обработку их персональных данных (включая паспортные и адресные) в целях осуществления дальнейших коммуникаций в рамках проведения Конкурсов (почтовые рассылки с уведомлениями) и выдачи Призов Победителям. Все персональные данные (включая паспортные и адресные) используются исключительно в связи с Конкурсами. Доступ к персональным данным Участников Конкурсов имеет исключительно Организатор Конкурсов и/или уполномоченные им лица.

6.3. Предоставление своих персональных данных Участниками Конкурсов происходит исключительно на добровольных началах. Участники Конкурсов принимают к сведению, понимают и согласны с тем, что непредставление ими (предоставление недостоверных) персональных данных может привести к их исключению из участия в Конкурсах или к задержке выдачи им Приза Конкурса.

7. Правила конкурса:

Участник должен прислать свою фотографию на адрес aifaif@mail.ru фотографии на тему «Будь абсолютно открыт к жизни вместе с Colgate Total». Фото нужно подписать. Фотографии, присланные на конкурс, публикуются после проверки модератором на сайте www.kazan.aif.ru в разделе «Фото» и за них можно начинать голосовать.

8. Подведение итогов Конкурса и определение победителя:

При определении победителей Конкурсов с помощью народного голосования, победителями Конкурсов признаются участники, набравшие наибольшее число голосов. Голосовать за Участников Конкурса читатели могут 1 раз в сутки (1 раз в 24 часа с одного ip адреса). Участникам Конкурса разрешается делать рассылку по друзьям с просьбой поддержки их в народном голосовании. Но категорически запрещается использовать программные обеспечения, позволяющие прибавлять голоса. За нарушение этого правила Организатор Конкурсов вправе дисквалифицировать участника без объяснения причин. Организатор Конкурсов оставляет за собой право не комментировать подобные ситуации

Участник, чья фотография наберет наибольшее количество голосов, объявляется победителем. Аналогично, по количеству набранных голосов, распределяются места со 1 по 3-е.

9. Призами Конкурса является:

набор Colgate Total. В него входят 6 зубных паст:

паста COLGATE « TOTAL 12 Pro-Видимыйэффект» паста COLGATE «TOTAL 12 Pro-Здоровое Дыхание» паста COLGATE «TOTAL 12 Pro-Здоровье десен» паста COLGATE «TOTAL 12 Профессиональная чистка» гель паста COLGATE «TOTAL 12 Профессиональная Отбеливающая» паста COLGATE «TOTAL 12 Чистая Мята»

А также две зубные щетки COLGATE 360 «Древесный уголь» средней жесткости и COLGATE «Шелковые нити» мягкая, ополаскиватель COLGATE «TOTAL 12 Pro-Защита Сильная Мята».

10. Порядок получения приза.

• Участники Конкурса обязаны самостоятельно отслеживать информацию о победителях в газете «АиФ-Регион» или на сайте www.kazan.aif.ru • Выдача призов осуществляется в региональной редакции «Аргументы и Факты» в г. Казани по адресу: г. Казань, ул. Н. Столбова, 2 оф. 318. Приз можно забрать в течение месяца после объявления участника победителем. Для получения Призов Конкурсов Победителям необходимо: предоставить Организаторам Конкурсов документ, удостоверяющий их личность. Он должен совпадать с именем и фамилией участника, признанного победителем

10. Цвет и комплектация Призов, выдаваемых Победителям, могут отличаться от цвета и комплектации соответствующих призов, представленных в рекламе.

• Выплата денежного эквивалента стоимости призов не производится.

• Претензии к качеству Приза должны предъявляться непосредственно поставщику услуг — редакции «АиФ-Казань»

• Организатор не несет ответственности в случае, если участник не имеет возможности получить приз и воспользоваться призом в силу любых причин.

• Призы стоимостью более 4000 рублей в соответствии с п.28 ст.217 Налогового Кодекса Российской Федерации подлежит обложению налогом на доходы физических лиц, который выплачивает участник, победивший по итогам Конкурса.

Транспортные и иные расходы Победителей Конкурсов, связанные с получением ими Призов Конкурсов, Организатором Конкурсов не возмещаются.

При отсутствии возможности забрать Приз Победителем самостоятельно — не позднее установленного Организаторами срока, Победитель может от своего имени уполномочить другое лицо забрать приз. Для этого, Победителю необходимо уведомить Организатора по емейл daria.hodik@kazan.aif.ru или телефону (843) 526-95-30 При получении приза уполномоченное лицо должен иметь при себе документ удостоверяющий личность.

10.1. Если в течение указанного в условиях Конкурсов срока с момента получения извещения о выигрыше Приза Победитель не предоставил Организатору необходимую информацию согласно пунктам 5.1.1. и 5.1.2. настоящего Положения (Приз будет считаться невостребованным);

10.2 Организатор Конкурсов не выступает налоговым агентом Победителя в связи с получением последним дохода в виде Приза и не несет предусмотренные действующим законодательством РФ обязанности по подаче налоговой отчетности, исчислению, удержанию у налогоплательщика и уплате соответствующей суммы налога.

11. Заключительные положения:

11.1 Организатор Конкурсов не несет ответственности за сбои в работе Конкурса и/или его преждевременное прекращение, вызванные обстоятельствами, не зависящими от воли Организатора.

11.2 В случае нарушения Участником Конкурса правил настоящего Положения Организатор оставляет за собой право принять решение об аннулировании результатов Участника.

11.3 Организатор Конкурса вправе изменять настоящие Правила в части, касающейся порядка его проведения и вручения Призов, с публикацией этих изменений на официальном сайте Конкурса, указанном в пункте 1.3 настоящих Правил.

11.4 Сведения об Организаторе Конкурсов и любую дополнительную информацию о Конкурсах можно получить, отправив свой запрос на почтовый ящик daria.hodok@kazan.aif.ru 11.5 Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором по его усмотрению.

11.6. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников Конкурса с настоящими правилами.

11.7. Организатор Конкурсов не выступает налоговым агентом Победителя в связи с получением последним дохода в виде Приза и не несет предусмотренные действующим законодательством РФ обязанности по подаче налоговой отчетности, исчислению, удержанию у налогоплательщика и уплате соответствующей суммы налога.

11.8 Организатор Конкурсов не несет ответственности за сбои в работе Конкурса и/или его преждевременное прекращение, вызванные обстоятельствами, не зависящими от воли Организатора.

11.9 В случае нарушения Участником Конкурса правил настоящего Положения Организатор оставляет за собой право принять решение об аннулировании результатов Участника.

11.10 Организатор Конкурса вправе изменять настоящие Правила в части, касающейся порядка его проведения и вручения Призов, с публикацией этих изменений в газете «АиФ» и на сайте www.kazan.aif.ru/

Сведения об Организаторе Конкурсов и любую дополнительную информацию можно получить по телефону (843) 526-95-30