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Особенные спортсмены выявили лучших из лучших
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Особенные спортсмены выявили лучших из лучших 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области
В Суздале завершились Всероссийские соревнования людей с интеллектуальными нарушениями.
Владимирские спортсмены, выступающие в дисциплине «дзюдо» успешно показали себя на этих соревнованиях и завоевали призовые места.
Денис Костюнин и Людмила Корнева стали победителями чемпионата России в весовых категориях до 81 и 63 килограммов соответственно.
Наталья Волчек и Николай Андреев стали лучшими в весовой категории до 26 килограммов, Алена Чужова — до 40 кг, Владислав Сизов — до 38 кг и Антон Редькин до 42 килограммов.
Еще двое владимирских спортсменов Владимир Малов и Владимир Андреев стали вторыми в весовых категориях до 38 и 30 килограммов соответственно.
«Бронза» досталась Никите Боровкову и Кириллу Рыжакову, а также Анатолию Лукьянову и Анастасии Корневой.
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