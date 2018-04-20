Особенные спортсмены выявили лучших из лучших

Фото департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области

В Суздале завершились Всероссийские соревнования людей с интеллектуальными нарушениями.

Владимирские спортсмены, выступающие в дисциплине «дзюдо» успешно показали себя на этих соревнованиях и завоевали призовые места.

Денис Костюнин и Людмила Корнева стали победителями чемпионата России в весовых категориях до 81 и 63 килограммов соответственно.

Наталья Волчек и Николай Андреев стали лучшими в весовой категории до 26 килограммов, Алена Чужова — до 40 кг, Владислав Сизов — до 38 кг и Антон Редькин до 42 килограммов.

Еще двое владимирских спортсменов Владимир Малов и Владимир Андреев стали вторыми в весовых категориях до 38 и 30 килограммов соответственно.