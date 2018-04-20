Виталий Петров выходит на старт первой для себя гонки в Blancpain GT Series Endurance Cup

В начале марта основатель и руководитель самой масштабной и наиболее успешной автоспортивной программы России SMP RACING Борис Ротенберг анонсировал отличную новость для всех поклонников российского автоспорта — пилоты программы Виталий Петров Денис Булатов примут участие в сезоне — 2018 Blancpain GT Series Endurance Cup.

Тут +26, а мы все в костюмах! А в машине вообще +50.. жесть! А форма мне идёт) вроде) 😎 @SMP_Racing @BlancpainGT #smpracing #smp #blancpain #gtseries #mercedes #amg #motorsport pic.twitter.com/SWBkn6mQmu

— Vitaly Petrov (@vitalypetrov) 20 апреля 2018 г.

Российские гонщики вместе с официальным пилотом концерна Mercedes британцем Майклом Мидоузом выступят под стартовым номером 35 на автомобиле Mercedes AMG GT3 в составе российской команды SMP Racing by AKKA, которая имеет официальный статус Mercedes AMG Performance Team.

Во время презентации Борис Ротенберг отметил, что продолжение сотрудничества с мировым концерном и выход на старт российских пилотов в престижной серии Blancpain приведет к новым победам. В свою очередь, руководитель команды AKKA ASP Team Жером Поликан заявил, что опыт сотрудничества с российскими пилотами придаст особую ценность экипажу. «Мы надеемся многому научиться у этого успешного российского коллектива, гонщики которого выиграли множество чемпионатов за последние годы: известного пилота Виталия Петрова в паре с молодым талантливым российским гонщиком Денисом Булатовым».

Сам же Виталий Петров не скрывал радости, что будет защищать цвета российского флага в одном из старейших и популярнейших кузовных чемпионатов мира. «В конце прошлого сезона я говорил болельщикам, что хотел бы участвовать как можно в большем количестве гонок, — отметил Виталий Петров. — И всё вышло отлично: мы принимаем участие в суперсезоне Чемпио— ната мира по гонкам на выносливость на российском прототипе BR1, а также едем в серии Blancpain. Очень здорово, что выступать мы будем в составе российской коман— ды, под российским флагом. Это новый опыт для меня. Думаю, будет непросто, но конечно же мы будем бороться только за высшие награды. Сезон обещает быть интересным и зрелищным!».

Напомним, что выступления в Blancpain GT Series Endurance Cup Виталий Петров будет совмещать со стартами в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC. Первая гонка Виталия в Blancpain GT состоится 20-22 апреля на легендарной итальянской трассе Monza. После, 6 мая, российский пилот выйдет на старт марафона 6 Hours of Spa-Francorchamps.

Примечательно, что на Прологе перед суперсезоном WEC, прошедшем на трассе Paul Ricard, Виталий Петров показал третье время в абсолюте, став быстрейшим из пилотов, выступающих на негибридной технике!»

Расписание:

Суббота, 21.04.2018:

12:35 — Свободная практика — (здесь и далее время московское)

18:00 — Предквалификация

Воскресенье, 22.04.2018

10:45— Квалификация

16:00 — Гонка

Результаты в режиме онлайн на официальном сайте:

https://www.blancpain-gt-series.com/live#live-timing

Прямая трансляция гонки на официальном канале серии:

https://www.youtube.com/user/gt1world