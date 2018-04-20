Возложили цветы и рассказали о подвигах: автопробег на «Победах» добрался до Кургана

Сегодня, 20 апреля, с зауральской молодежью пообщались участники международной медиаэкспедиции «Победа — одна на всех!», путешествующие на раритетных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа». Молодым людям рассказали о проекте и военных подвигах. Торжественное мероприятие прошло в Курганской областном краеведческом музее и на мемориальном комплексе «Аллея Славы».

— Курган стал одним из городов маршрута «Победа — одна на всех!». Очень здорово, что участники автопробега обратили внимание именно на тружеников тыла, которые внесли весомый вклад в общее дело Победы над фашизмом, — поприветствовал гостей заместитель начальника управления по социальной политике областного правительства Иван Хлебников

Участники экспедиции возложили цветы к Вечному огню

В память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны, участники встречи возложили цветы к обелиску у Вечного огня. Экспедиция «Победа — одна на всех!» пройдет через 40 городов по территории Уральского федерального округа, Казахстана, Киргизии и Узбекистана, и завершится 9 мая в Ханты-Мансийске. Ее протяженность — более 8 тысяч километров.