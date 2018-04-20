Тренер юниорской сборной РФ о разгроме французов: «Качеством игры не совсем довольны»

Тренер юниорской сборной России по хоккею Ринат Хасанов высказался о первом матче группового этапа с французами и составе команды. Юниорский чемпионат мира проходит с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске. Россияне в четверг в первой игре со счетом 7:1 обыграли французов, а в субботу сыграют с чехами.

«Яркий дебют — это громко сказано, счет хороший был вчера с французами, но качеством игры мы не совсем довольны. Нас ждут чехи и финны. Серьезные соперники, с которыми мы много раз играли. Травма Руслана Исхакова? Врачи работают над этой небольшой проблемой, запасной вариант есть у нас, если что. Семен Кизимов приболел, мы решили дать ему восстановиться. Завтра посмотрим, как все в динамике будет.

Ребята понимают все, нормально относятся. Мы давно эту практику применяем, освобождаем игроков от ненужной информации. Сейчас у них такой возраст, что они прочитают что-то, как-то на это отреагируют… В этом нет каких-то карательных мер, просто это наше правило», — отметил Хасанов.

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