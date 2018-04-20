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Гол Федора помог клубу экс-тренера «Барселоны» выиграть первый Суперкубок Индии
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Гол Федора помог клубу экс-тренера «Барселоны» выиграть первый Суперкубок Индии 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
«Бангалор» стал победителем первого в истории розыгрыша Суперкубка Индии. В финальном матче клуб разгромил «Ист Бенгал» — 4:1. Один из голов забил венесуэлец Николас Федор, игравший ранее в ряде испанских клубов, включая «Валенсию».
Также в составе «Бангалора» на поле появились испанцы Тони (экс-"Сельта") и Хуанан, проведший один сезон в бундеслиге в составе дюссельдорфской «Фортуны».
Возглавляет «Бангалор» 55-летний Альберт Рока. Ранее он работал ассистентом у Франка Райкарда​ в «Барселоне», «Галатасарае» и сборной Саудовской Аравии, а с 2014 по 2015 год возглавлял сборную Сальвадора.
Суперкубок Индии пришел на смену Кубку федерации и, несмотря на название, является по сути Кубком страны. В первом розыгрыше Hero Super Cup приняли участие 20 команд.
Суперкубок Индии
Финал
"Ист Бенгал" — «Бангалор» — 4:1 (1:1)
Голы: Кромах, 29 (1:0). Бхеке, 40 (1:1). Четри, 69 — с пенальти (1:2). Федор, 71 (1:3). Четри, 90 (1:4).
Удаление: Маллик (И), 45+2.
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