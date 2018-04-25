Цена свободы. Премьера нового сезона «Мира Дикого Запада»

23 апреля в Оренбурге в кинотеатре «Синема 5», спустя несколько часов после премьеры в Америке, кинолюбители увидели первую серию второго сезона нашумевшего сериала «Мир Дикого Запада».

Перед началом сеанса среди поклонников сериала разыграли призы. Памятные подарки получили те, кто лучше всего знал события прошлых серий. Любой желающий смог сфотографироваться с актерами в образах Долорес и ее возлюбленного Тедди и получить моментальный снимок.

Конец первого сезона одного из самых масштабных и амбициозных телепроектов современности оставил очень много вопросов, несмотря на приоткрытые тайны. Действие продолжается в тематическом парке развлечений, населенном роботами, спустя 11 дней после кровавой бойни. В главное героине Долорес пробудилось самосознание. Андроиды научились убивать людей, теперь они не хотят быть игрушками в чужих руках и готовы выйти за пределы тематического парка развлечений, чтобы самим вершить свою судьбу. Чем закончится их восстание? Быть может оно тоже запрограммировано? Сколько еще тематических парков, в которых андроиды удовлетворяют самые низменные желания людей, и что там происходит? Фанаты уже стоят теории на основе увиденных во вступлении кадров с материю и младенцем.

«Если первый сезон — это медленно развивающийся психологический экскурс в мир искусственного сознания и индивидуальности, то второй — кровавая революция. Создания, у которых до сих пор не было свободы воли, получают желаемое и задаются вопросом: «Теперь, когда тобой никто не управляет и ты сам принимаешь решения, что ты будешь делать?», — рассказал в одном из интервью создатель сериала Джонатан Нолан

На этот и другие вопросы так хотят получить ответы кинозрители.

Корреспондент « АиФ Оренбург » узнал впечатления зрителей после премьеры.

«Если вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что ваша жизнь похожа на чреду однообразных событий и каждый новый день похож на предыдущий, то сериал «Мир Дикого Запада» может пошатнуть вашу уверенность в реальности вашей жизни. Безусловно качественный сериал способен подтолкнуть очень интересным размышлениям о том, что делает человека человеком, что мы можем называть сознанием, существует ли свобода воли… С нетерпением ждал развития сюжета во втором сезоне».

Валентина Думкина:

«На премьерную серию второго сезона сериала «Мир Дикого Запада» я пошла за компанию с подругой, ничего о нем заранее не зная и не смотря даже первый сезон. Жанр для меня оказался новым, нетипичным. С первых минут захватило музыкальное сопровождение, главная тема которого была проигрышем к мероприятию, предшествующему показу. Также во время всей серии мелодии не подвели, а придавали красок и эмоций. Операторская работа вышла достойной, внимание к деталям направлено точно и тонко. Сама фантастическая картинка сложилась, несмотря на некоторую неторопливость повествования и обилие кровавых сцен. Думаю, что любителям жанра есть чему порадоваться».

«Сериал «Мир Дикого Запада» меня впечатлил! Ожидала от серии все что угодно, только не то, что увидела! Мне понравилось сочетание, казалось бы, несочетаемых стилей. От исторических костюмов ждешь драмы и выстрелов, чего предостаточно, но не в условиях искусственного острова. Ожидаемая война людей с андроидами заставляют задуматься о современных ценностях жизни. А сцены, приправленные драматическими монологами придают сериалу эффект чтения любовного романа».