Брюс Кэссиди: Сначала «Мэйпл Лифс» выглядели получше, но потом и у нас ноги побежали

— На выезде порой требуются дополнительные усилия, особенно в серии против команды, которая проиграла пару матчей на нашей площадке. У нас все получилось.

Туукка Раск: Последний период был лучшим — мы удержали счет и воспользовались моментами

Сначала они выглядели получше, но потом и у нас ноги побежали, мы стали контролировать шайбу, держать ее и забили пару голов, — передает слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Раск отразил 31 бросок в этой встрече.

Напомним, что «Торонто» проигрывает «Бостону» в серии до четырех побед со счетом 1-3. Следующая встреча двух команд состоится в Бостоне в воскресенье и начнется в 03:00 по московскому времени.