В Казани отремонтируют магистральную улицу Дементьева 

Магистральную улицу Дементьева в микрорайоне Караваево Авиастроительного района отремонтируют в Казани, сообщает пресс-служба министерства транспорта РТ.
В ходе ремонта на участках от улицы О. Кошевого до улицы Михаила Миля и от улицы Максимова до улицы Академика Павлова общей площадью свыше 31 тысяч кв.м рабочие снимут старый слой асфальтобетона и уложат новый. Также отремонтируют тротуары, нанесут дорожную разметку, установят недостающие дорожные знаки и ограждения.
Напомним, улица названа в честь Петра Васильевича Дементьева — министра авиационной промышленности СССР, генерал-полковника, дважды Героя Социалистического Труда. На улице расположены Казанское моторостроительное производственное объединение, Академия социального образования, профессиональный лицей № 123, здание МЧС России, ТК «Караваево» и другие объекты.