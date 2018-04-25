В Казани отремонтируют магистральную улицу Дементьева

Магистральную улицу Дементьева в микрорайоне Караваево Авиастроительного района отремонтируют в Казани, сообщает пресс-служба министерства транспорта РТ.

В ходе ремонта на участках от улицы О. Кошевого до улицы Михаила Миля и от улицы Максимова до улицы Академика Павлова общей площадью свыше 31 тысяч кв.м рабочие снимут старый слой асфальтобетона и уложат новый. Также отремонтируют тротуары, нанесут дорожную разметку, установят недостающие дорожные знаки и ограждения.