В Воронеже поздравили победителей межведомственных соревнований сотрудников кинологической службы

Прошедшие в Воронеже межведомственные соревнования специалистов-кинологов были посвящены 300-летию российской полиции и проводились в честь памяти Героя Российской Федерации командира роты патрульного собаководства муниципального полка ППС города Воронежа Сергея Анатольевича Аникина , погибшего в 2000 году в Северо-Кавказском регионе при исполнении служебного долга.

В течение трех дней на базе Центра кинологической службы ГУ МВД России по Воронежской области специалисты-кинологи, представлявшие различные ведомства, состязались в конкурсе профессионального мастерства.

Служебные собаки и их напарники-кинологи показывали, у кого самая железная хватка и стальные нервы, соревновались в поиске и обнаружении наркотических средств и взрывчатых веществ в различных условиях, демонстрировали навык работы по следу, обыску местности и уровень организации тренировочного процесса.

По результатам соревновательных дней компетентным жюри были выявлены победители.

Первое место в номинации «поиск наркотических средств» занял начальник отделения ЦКС ГУ МВД России по Воронежской области Николай Старостин , его коллега Виктор Бобров победил в номинации «общерозыскной профиль». В номинации «поиск взрывчатых веществ» лучшим стал сотрудник КУ Воронежской области «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» Андрей Новичихин.

Призовые вторые и третьи места в соревнованиях заняли сотрудники ЦСК УМВД России по Липецкой области — Дмитрий Бурков, ЦКС ГУ МВД России по Белгородской области — Наталья Бабкина, ЦКС УМВД России по Орловской области — Анна Котова , ЦКС ГУ МВД по Воронежской области — Валерий Баушев, ОМВД России по Бутурлиновскому району Воронежской области — Андрей Лепехин , МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Воронежа» — Александр Ловчиков.

Поздравил участников состязаний и вручил победителям дипломы и памятные кубки заместитель начальника ГУ МВД России по Воронежской области полковник внутренней службы Александр Коротеев , он подчеркнул, что такие соревнования крайне важны, они позволяют участникам усовершенствовать навыки, обмениваться опытом, повышать качество выполняемых задач.

Присутствующий на мероприятии член Общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области Александр Баймурзаев, отметил организацию и зрелищность проводимых мероприятий и вручил призы зрительских симпатий для четвероногоих помощников кинологов — мешок корма и ящик с консервами сотруднику ЦКС УМВД России по Белгородской области Николаю Федоровичу и его бельгийской овчарке Баско и сотруднику ЦКС ГУ МВД России по Воронежской области и его восточно-европейской овчарке Акбар.