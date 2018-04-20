Юниоры Фили-Давыдкова взяли 6 медалей в гребле в Краснодаре

Воспитанники Училища олимпийского резерва №2 в Фили-Давыдкове завоевали 6 наград на Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре.