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Юниоры Фили-Давыдкова взяли 6 медалей в гребле в Краснодаре
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Юниоры Фили-Давыдкова взяли 6 медалей в гребле в Краснодаре 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Воспитанники Училища олимпийского резерва №2 в Фили-Давыдкове завоевали 6 наград на Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре.
Благодаря слаженным командным действиям и отличной физической форме спортсмены обеспечили себе попадание в состав сборной страны. Правя байдаркой-одиночкой, Михаил Зверев пришел первым к финишу на дистанции 500 метров. Анастасия Карамнова взяла серебро и бронзу, а каноист Кирилл Романов принес команде сразу 2 золота. Отметим, что для блистательного хет-трика ему не хватило лишь нескольких секунд — в заплыве на 200 метров юноша пришел вторым.
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