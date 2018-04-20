Юниоры Фили-Давыдкова взяли 6 медалей в гребле в Краснодаре 

Воспитанники Училища олимпийского резерва №2 в Фили-Давыдкове завоевали 6 наград на Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре.
Благодаря слаженным командным действиям и отличной физической форме спортсмены обеспечили себе попадание в состав сборной страны. Правя байдаркой-одиночкой, Михаил Зверев пришел первым к финишу на дистанции 500 метров. Анастасия Карамнова взяла серебро и бронзу, а каноист Кирилл Романов принес команде сразу 2 золота. Отметим, что для блистательного хет-трика ему не хватило лишь нескольких секунд — в заплыве на 200 метров юноша пришел вторым.