Вазоны на полу, граффити на стенах: «Тачанку» изуродовали вандалы 

Фотографии ободранной лестницы, разбитых декоративных вазонов и исписанных стен обсуждают сегодня пользователи социальных сетей. Памятник, установленный на холме на въезде в город со стороны Батайска, является одной из центральных достопримечательностей, однако совсем не располагает ни к посещению, ни к фотосессиям.
«Тачанку» реставрировали не так давно, девять лет назад. Сам монумент выглядит достойно, кстати он полый внутри и сделан из гипса. А привычный бронзовый вид ему придают листы меди, покрывающие его сверху. А вот территория вокруг него стремительно приходит в ужасное состояние. С бетонных вазонов осыпалась краска, один и вовсе перевернут, и разбит. Лестницы обшарпаны и исписаны граффити. А уж заросли вокруг монумента и вовсе не делают чести донской столице. Репейник, дикие кусты и клочковатая трава совсем не похожи на ровный красивый газон.
Ростовчане возмущены вандализмом своих соотечественников, как можно так относится к памятникам. Ведь это памятник тем кровопролитным боям, что проходили в степях Ростовской области в дни Гражданской войны. В 1920 году здесь проходили ожесточенные сражения Первой Конармии с армией Деникина, после которых белогвардейцы оставили Ростов.
Тачанка — это конная подрессоренная повозка, в задней части которой был установлен пулемет, обычно «Максим». Благодаря своей конструкции, она могла перемещаться достаточно быстро, при этом мягко, так что пулеметчики могли вести прицельный огонь на ходу. Такие повозки появились в начале XX века, использовались в Первой мировой войне и стали одним из символов Гражданской войны. Популярное в те годы название «тачанка-ростовчанка» вошло в историю и сохранилось до наших дней, очевидно, благодаря написанной в 1937 году одноименной песне, которую исполнял Леонид Утесов.