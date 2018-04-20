Вазоны на полу, граффити на стенах: «Тачанку» изуродовали вандалы

Фотографии ободранной лестницы, разбитых декоративных вазонов и исписанных стен обсуждают сегодня пользователи социальных сетей. Памятник, установленный на холме на въезде в город со стороны Батайска, является одной из центральных достопримечательностей, однако совсем не располагает ни к посещению, ни к фотосессиям.

«Тачанку» реставрировали не так давно, девять лет назад. Сам монумент выглядит достойно, кстати он полый внутри и сделан из гипса. А привычный бронзовый вид ему придают листы меди, покрывающие его сверху. А вот территория вокруг него стремительно приходит в ужасное состояние. С бетонных вазонов осыпалась краска, один и вовсе перевернут, и разбит. Лестницы обшарпаны и исписаны граффити. А уж заросли вокруг монумента и вовсе не делают чести донской столице. Репейник, дикие кусты и клочковатая трава совсем не похожи на ровный красивый газон.

Ростовчане возмущены вандализмом своих соотечественников, как можно так относится к памятникам. Ведь это памятник тем кровопролитным боям, что проходили в степях Ростовской области в дни Гражданской войны. В 1920 году здесь проходили ожесточенные сражения Первой Конармии с армией Деникина, после которых белогвардейцы оставили Ростов.