Ещё
Очередная встреча клуба юных поэтов прошла на Волочаевской
Далее:
Читайте также:
Ещё

Очередная встреча клуба юных поэтов прошла на Волочаевской 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 122 имени Александра Грина состоялась очередная встреча молодых поэтов в клубе «Алый парус». Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Оксана Мальцева.
— Поэт вечера — Мария Георгиевская — впервые прочитала свои стихи на нашей площадке и рассказала, как она создает рифмованные строки. Постоянные авторы в этот раз удивляли не только «кинематографичными» стихами, но и прозой, — сообщила Мальцева.
Отметим, что ближайшее заседание клуба состоится 19 мая в 17.00. Встречи проходят по адресу улица Волочаевская, дом 14А. (ео)
Управа района Лефортово: последние новости
Две актуальные темы обсудили на встрече руководства района Лефортово с населением Шашечный турнир прошел на улице Пруд Ключики Шахматный турнир прошел на Энергетической
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ему поставят памятник»: «Арсенал» лишился Арсена2
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Швеция отказалась от Ибрагимовича
В РФС прокомментировали инцидент с Денисовым
В сборной России по хоккею все плохо
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение