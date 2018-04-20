Очередная встреча клуба юных поэтов прошла на Волочаевской

В библиотеке № 122 имени Александра Грина состоялась очередная встреча молодых поэтов в клубе «Алый парус». Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Оксана Мальцева

— Поэт вечера — Мария Георгиевская — впервые прочитала свои стихи на нашей площадке и рассказала, как она создает рифмованные строки. Постоянные авторы в этот раз удивляли не только «кинематографичными» стихами, но и прозой, — сообщила Мальцева.

Отметим, что ближайшее заседание клуба состоится 19 мая в 17.00. Встречи проходят по адресу улица Волочаевская, дом 14А. (ео)