Эдуард Занковец: «Мои планы связаны со „Слованом“

Главный тренер "Слована" Эдуард Занковец заявил, что рассчитывает на продление контракта с клубом. Он также отметил, что пока в словацком клубе все позиции требуют усиления.

— Мои планы связаны со «Слованом», мы в процессе переговоров, — цитирует официальный сайт КХЛ Занковца. — Проясняем технические моменты. Думаю, все образуется, и мы продолжим работу вместе.

Новый спонсор? Финансовая стабильность — это важный момент. Но бюджет у нас не увеличится. И говорить о суперзвездах в составе не приходится. Однако стабильность всегда привлекает игроков, так что надеюсь, найдем хоккеистов, у которых будет желание приехать сюда и играть за болельщиков. Атмосфера в Братиславе способствует этому.

Позвать ли кого-то из россиян? Они востребованы своими отечественными клубами и стоят дороже, чем европейские. В наших планах — сильное первое звено из легионеров. А дальше — по возможности словацкие хоккеисты. В «Словане» все позиции требуют усиления.

Сезон-2017/18 «Слован» завершил на 12-м месте в Западной конференции. В «регулярке» КХЛ клуб провел 56 матчей и одержал 18 побед, одна из которых — в овертайме, и две — по буллитам.