Владелец «Тосно»: «Клуб — дотационное предприятие, передадим его кому-нибудь»

Максим Левченко , совладелец компании Fort Group, которой принадлежит «Тосно», рассказал о будущем клуба из Ленинградской области.

"Сейчас действительно существуют ограничения, которые не дают ей возможности продолжать финансирование команды. Вопросы лучше задавать губернатору Ленинградской области. Вчерашняя победа — это во многом его заслуга. Именно он сейчас занимается командой, делает большой вклад в ее успехи. Поэтому лучше его спрашивать.

Клуб на самом деле — абсолютно дотационное предприятие. Важно то, кто выделяет средства на содержание команды, а владеть может кто угодно. Но команду мы, скорее всего, кому-нибудь передадим в ближайшее время", — подчеркнул Левченко.

Ранее «Тосно» обыграл московский "Спартак" и вышел в финал Кубка России, где 9 мая встретится с курским «Авангардом».

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