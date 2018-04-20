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Владелец «Тосно»: «Клуб — дотационное предприятие, передадим его кому-нибудь»
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Владелец «Тосно»: «Клуб — дотационное предприятие, передадим его кому-нибудь» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Максим Левченко, совладелец компании Fort Group, которой принадлежит «Тосно», рассказал о будущем клуба из Ленинградской области.
"Сейчас действительно существуют ограничения, которые не дают ей возможности продолжать финансирование команды. Вопросы лучше задавать губернатору Ленинградской области. Вчерашняя победа — это во многом его заслуга. Именно он сейчас занимается командой, делает большой вклад в ее успехи. Поэтому лучше его спрашивать.
Клуб на самом деле — абсолютно дотационное предприятие. Важно то, кто выделяет средства на содержание команды, а владеть может кто угодно. Но команду мы, скорее всего, кому-нибудь передадим в ближайшее время", — подчеркнул Левченко.
Ранее «Тосно» обыграл московский "Спартак" и вышел в финал Кубка России, где 9 мая встретится с курским «Авангардом».
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