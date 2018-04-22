Мельникова не ожидала, что сможет стать пятикратной чемпионкой РФ по спортивной гимнастике

КАЗАНЬ, 22 апреля. / ТАСС /. Гимнастка из Воронежа Ангелина Мельникова , сумевшая на чемпионате России 2018 года в Казани завоевать пять золотых и одну серебряную медаль, призналась журналистам, что не ожидала таких результатов от себя.

Мельникова выиграла золото в личном многоборье, в упражнениях на бревне и брусьях, а также в вольных упражнениях и опорном прыжке. Она также стала серебряным призером турнира в командных соревнованиях.

"Побеждать не устала, это очень приятные чувства, — призналась Мельникова. — Таких результатов от себя не ожидала, думала, что будет очень тяжело после турнира в Италии ехать сюда и выступать четыре дня подряд, но оказалось все намного легче. Если говорить про медали, то я ставила перед собой другие задачи — вычистить программы, и получилось не все. Конечно, не всем довольна, хочется доводить до идеала, а идеально получается нечасто".

"Вольные упражнения дались тяжелее всего. Готовила эту программу, старалась делать по максимуму все. Я сама выбирала музыку, она мне очень понравилась, нарезали сами фрагменты и соединяли", — подытожила гимнастка.

Мельникова — серебряный призер Олимпиады-2016 в командном первенстве.