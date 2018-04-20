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«Зенит» направит денежную компенсацию за игру Шатова на развитие академии
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«Зенит» направит денежную компенсацию за игру Шатова на развитие академии 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко сообщил, что денежную компенсацию за игру полузащитника Олега Шатова против сине-голубых клуб направит на развитие академии. Условия арендного соглашения хавбека предусматривали возможность его участия в матче против «Зенита», за что петербургский клуб получит около 10 млн рублей.
«При составлении арендных соглашений клуб сразу же отказался от идеи запрещать Олегу Шатову и Артёму Дзюбе играть против «Зенита». Стороны сумели найти компромисс и сбалансировать интересы каждого: для футболистов это возможность показать свой реальный уровень и получить игровую практику, для «Зенита» — оптимизация расходов и, конечно, возможность дополнительных инвестиций в молодёжный петербургский футбол. Нам нужны новые Скроботовы», — сказал Макаренко.
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