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Эдуард Занковец: «Я инициировал уход Смоленяка»
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Эдуард Занковец: «Я инициировал уход Смоленяка» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер "Слована" в прошедшем сезоне Эдуард Занковец заявил, что он стоял за уходом форварда клуба Радека Смоленяка​ в ноябре. Специалист добавил при этом, что к расторжению контракта с голкипером Мареком Мазанецом он не имел никакого отношения.
— Уход Радека Смоленяка был инициирован мной, — цитирует официальный сайт КХЛ Занковца. — Под тот рисунок игры, который мы старались привить, хоккеист такого плана, к сожалению, не подходил.
Что касается Марека Мазанеца, то вскоре после моего прихода он расторг контракт и уехал. В моем понимании Штепанек выиграл у него конкуренцию. Игрой Штепанека я доволен, со своей ролью он справлялся. К сожалению, у нас не оказалось под рукой второго голкипера, который в определенных матчах дал бы ему передышку.
Есть группа молодых ребят, которые в следующем сезоне при должном отношении к делу будут стучаться в основу и выходить на лидирующие позиции. Это Слобода, Садецки, Гецл, Бачек… Они зарекомендовали себя хоккеистами, которые хотят расти. Возможно, пока это игроки не первых звеньев, но рассчитываю, что в третьем, четвертом будем их использовать постоянно.
В завершившемся сезоне 31-летний Смоленяк провел 24 матча в «регулярке» КХЛ за «Слован» и 4 игры — в составе «Маунтфилда» на Кубке Шпенглера. Форвард заработал всего 22 (6+16) очка.
Сезон-2017/18 «Слован» завершил на 12 месте в Западной конференции. В «регулярке» КХЛ клуб провел 56 матчей и одержал 18 побед, одна из которых — в овертайме, и две — по буллитам.
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