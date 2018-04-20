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Дж. Паркер разочарован недостатком игрового времени и отношениями с тренером
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Дж. Паркер разочарован недостатком игрового времени и отношениями с тренером 

Чемпионат.com 1 час назад
Форвард «Милуоки Бакс» Джабари Паркер дал понять, что на данный момент он недоволен своим положением в команде. Баскетболист посетовал на малое количество игрового времени и не совсем хорошие отношения с исполняющим обязанности главного тренера Джо Пранти.
«Я не думаю, что у меня хорошие отношения с тренером Пранти. Я человек и я заслуживаю играть. Я не справляюсь с этой ситуацией хорошо, потому как у меня есть чувства. Я ждал всего этого 2 года, а теперь я вижу, как меня просто отрезают от игры. Никто не сможет справиться с таким должным образом», — приводит слова Паркера на своей странице в «Твиттере» обозреватель Стефен Уотсон.
Последние два года Паркер залечивал травмы, игрок дважды перенёс разрыв крестообразных связок. В нынешнем регулярном чемпионате второй номер драфта-2014 провёл 31 поединок, набирая в них 12,6 очка и собирая 4,9 подбора в среднем за 24 минуты. В плей-офф игровое время Джабари сократилось вдвое. За 12 минут в среднем он набирает 1 очко и собирает 3 подбора.
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