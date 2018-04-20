Правительство поддержит ремонт и строительство дорог в муниципалитетах РФ

"Качество дорог — это тема, которая касается, скажем прямо, всех наших населенных пунктов, потому что у нас нет идеальной ситуации ни в одном субъекте Федерации. Но если по федеральным дорогам ситуация получше, там процент эксплуатационной годности приближается к 70-75, то по муниципальным дорогам ситуация гораздо сложнее", — сказал Медведев на встрече с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун

Медведев подчеркнул, что люди об этом пишут, в частности, обращались к нему в социальных сетях, в том числе и по ситуации в Мурманске и в Апатитах.

"Давайте мы на это обратим совместное внимание, потому что мы сейчас готовим предложения по тому, каким образом поддержать ремонт и строительство дорог в муниципалитетах. Потому что на федеральном уровне мы этим более активно занимаемся, поэтому качество федеральных трасс все-таки по стране повыше. Сейчас готовится предложение по проекту, связанному с региональными дорогами, где мы постараемся соединить все ресурсы", — сказал Медведев.

По его словам, речь идет о муниципальных, региональных и федеральных ресурсах.

Ковтун заметила, что каждый автолюбитель является критиком дорожного полотна.

"Но критиком компетентным. Потому что он на собственном опыте все это чувствует", — заметил на это Медведев.

По словам губернатора, региональные власти части обращаются к сайту «Убитые дороги», где люди выкладывают фотографии аварийного состояния дорог.

Ковтун сообщила, что в регионе 1998 километров дорог, а дорожный фонд едва превышает 2 миллиарда рублей, при этом ежегодно 300-400 миллионов выделяется муниципалитетам на решение этих задач.

По ее словам, средств не хватает, и внимание в большей степени уделяется тем участкам дорог, которые требуют очевидного ремонта.

"Конечно, будем и дальше усиливать эту работу. Но у нас очень короткий срок ремонтов. Мы начинаем со схода снега и заканчиваем перед первым снегом, а он у нас бывает 1 сентября. То есть вот за этот короткий летний период мы заканчиваем все дорожные ремонты", — сказала губернатор, признав, что не всегда эти ремонты являются качественными, а иногда это просто «латание дыр», чтобы не допустить аварийности.

Кроме того, она обратилась к председателю правительства с просьбой рассмотреть вопрос об организации отдельной программы, направленной на поддержку регионов с населением менее 500 тысяч человек. «Есть такая программа „Безопасные и качественные дороги“, которая рассчитана на содействие улучшению дорожного полотна агломерациям численностью более 500 тысяч человек. Практически ни один арктический субъект не может похвастаться населением более 500 тысяч человек. Поэтому мы никто не попадаем в эту программу, а хотелось бы», — сказала Ковтун.

По ее словам, это хороший ресурс, так как регионы получают существенную поддержку на улучшение дорог.

"Давайте мы это обсудим. У нас не только в арктических субъектах, во многих территориях — и в центре субъекта, а иногда и весь субъект гораздо меньше, чем 500 тысяч человек. У нас неравноценные очень субъекты. Давайте подумаем на эту тему", — сказал Медведев.