Андре Брайтенрайтер: Игроки «Баварии» не подарят нам этот матч

— Если будет возможно, мы постараемся решить матч в свою пользу. Почему нет? В текущем сезоне мы доставили проблемы большим командам и даже несмотря на то, что «Бавария» сейчас невероятно сильна, мы постараемся найти решения.

Они не подарят этот матч. Я уверен, что каждый, кто выйдет на поле, будет стараться показать себя, чтобы получить шанс выйти в матче Лиги чемпионов. Каждый будет гореть желанием, — приводит слова Брайтенрайтера официальный сайт «Баварии».

Добавим, что встреча пройдет в ближайшую субботу на поле стадиона «HDI-Арена» в Ганновере и начнется в 16:30 по московскому времени.