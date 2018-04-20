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Андре Брайтенрайтер: Игроки «Баварии» не подарят нам этот матч
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Андре Брайтенрайтер: Игроки «Баварии» не подарят нам этот матч 

Советский спорт 48 минут назад
— Если будет возможно, мы постараемся решить матч в свою пользу. Почему нет? В текущем сезоне мы доставили проблемы большим командам и даже несмотря на то, что «Бавария» сейчас невероятно сильна, мы постараемся найти решения.
Они не подарят этот матч. Я уверен, что каждый, кто выйдет на поле, будет стараться показать себя, чтобы получить шанс выйти в матче Лиги чемпионов. Каждый будет гореть желанием, — приводит слова Брайтенрайтера официальный сайт «Баварии».
Добавим, что встреча пройдет в ближайшую субботу на поле стадиона «HDI-Арена» в Ганновере и начнется в 16:30 по московскому времени.
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