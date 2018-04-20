Почетным донорам Москвы вручили награды

В пятницу, 20 апреля, впервые в Московской городской Думе прошла торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Почетный донор Москвы». Наградами были отмечены 25 доноров и три организатора донорского движения.

Заслуженные награды им вручили председатель комиссии МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова и ее заместитель Лариса Картавцева

— В Национальный день донора благодарим вас за неоценимый вклад, который вы делаете в то, чтобы москвичи могли воспользоваться переливанием крови, — сказала Людмила Стебенкова. — Москва действительно очень многое делает для этого, в том числе и утвердила особые меры социальной поддержки доноров. Мы очень долго добивались введения почетного звания «Почетный донор Москвы», материальных и социальных льгот, внесли изменения в 70-й закон о социальной поддержке населения Москвы, где отдельно выделили категорию «Московский донор». Мы кланяемся вам за ваш подвиг помощи ближнему.

Людмила Стебенкова отметила: чтобы стать почетным донором Москвы, нужно совершить меньше кровосдач, чем для того, чтобы получить звание «Почетный донор России». Ранее произошли серьезные изменения в федеральном законодательстве, по которому теперь приветствуется безвозмездное донорство. Москва оказывает гораздо большую поддержку, чем на федеральном уровне.

— Без доноров мы не можем проводить высокотехнологичные операции, особенно на сердце, лечение тяжелых онкологических заболеваний, других заболеваний, связанных с кровопотерей, не можем помочь детям с онкологическими заболеваниями. Москва сегодня очень серьезно включилась в работу и обеспечила москвичей необходимым количеством крови, — отметила она.

Также Стебенкова напомнила, что доноры, конечно, в определенной степени жертвуют собой, но есть и обратная сторона медали — у них обновляется кровь, они всегда уверены в своем здоровье.

— Если вам позволено быть донором, значит, вы абсолютно здоровый человек. Поэтому мы призываем всех москвичей подумать о том, чтобы стать донорами, потому что это гарантия здоровья и того, чтобы вы будете вести здоровый образ жизни, — резюмировала председатель комиссии МГД.

— Для того, чтобы стать героем, не обязательно жертвовать собой, бросаться под пули, — отметила Лариса Картавцева. — Нужно просто встать утром и сдать кровь. Вас можно назвать героями!

Все доноры, с которыми пообщался корреспондент «ВМ», отмечают внутреннее ощущение удовлетворения от того, что они делают общественно полезное дело. Многие из них пошли по стопам родителей — почетных доноров СССР. Например, у Николая Девяткина, который начал регулярно сдавать кровь в 2011 году, почетным донором СССР был отец. Николай признался, что как многодетному отцу ему близка роль спасателя людских жизней. Однажды он сдал кровь для человека, попавшего в ДТП, через медицинских сотрудников узнал о его выздоровлении и испытал ни с чем не сравнимое чувство, что сделал хорошее дело.

А у Сергея Чиненова почетными донорами СССР были оба родителя. Будучи студентом, он сдавал кровь вместе с ними, а с 2008 года начал делать это регулярно. Его дети гордятся им, рассказывают друзьям, что их папа спасает людей.

Один из самых молодых доноров — 21-летний Максим Вепринцев с 16 лет начал искать в интернете информацию, где и как можно сдать кровь, безопасно ли это. Свою первую кровосдачу он вспоминает как очень волнительное событие. Своим примером заразил друзей, и теперь сдавать кровь они ходят большой компанией. Молодой человек отмечает, что родился 14 июня, в Международный день донора — видимо, это наложило свой отпечаток.

— Я сдаю кровь в 52-й горбольнице. Больница многопрофильная, там большая потребность в донорах, всегда нужна помочь. Просто встаю с утра пораньше и бегу туда перед учебой, перед работой, чтобы спасти чью-то жизнь, — говорит Максим.