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Вячеслав Фетисов: Ковальчук и Радулов заслужили право пропустить чемпионат мира
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Вячеслав Фетисов: Ковальчук и Радулов заслужили право пропустить чемпионат мира 

Советский спорт 1 час назад
— Это их право, они его заслужили. Они понимают меру ответственности. Я достаточно много играл в хоккей, понимаю, если есть такое предложение, но у тебя нет сил и ты не можешь быть полезен команде, это тоже поступок, — передает слова Фетисова РИА «Новости».
Ковальчука не будет в сборной, решение по Радулову примут после медобследования
Ранее сообщалось, что Ковальчук не сможет принять участие в чемпионате мира в Дании, такое решение совместно приняли хоккеист и тренерский штаб сборной России.
Ранее сообщалось, что нападающие Александр Радулов и Владислав Наместников прибудут в Россию на следующей неделе. Решение об их участии в подготовке к чемпионату мира будет принято после медицинского обследования. Нападающий Илья Ковальчук не сможет принять участие в чемпионате мира в Дании.
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