Вячеслав Фетисов: Ковальчук и Радулов заслужили право пропустить чемпионат мира

РИА «Новости». — Это их право, они его заслужили. Они понимают меру ответственности. Я достаточно много играл в хоккей, понимаю, если есть такое предложение, но у тебя нет сил и ты не можешь быть полезен команде, это тоже поступок, — передает слова Фетисова

Ковальчука не будет в сборной, решение по Радулову примут после медобследования

Ранее сообщалось, что Ковальчук не сможет принять участие в чемпионате мира в Дании, такое решение совместно приняли хоккеист и тренерский штаб сборной России.