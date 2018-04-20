В Москве завершились соревнования по волейболу среди подразделений центрального аппарата МВД России

В спортивной школе олимпийского резерва № 73 «Виктория» г. Москвы прошел турнир по волейболу среди коллективов физической культуры организации «Динамо» МВД России . В состязаниях приняли участие около 300 сотрудников, представлявшие различные подразделения центрального аппарата МВД России.

«Волейбольный турнир — это часть большой спортивной программы МВД России по служебно-прикладным видам спорта. В этом году Спартакиада посвящена 95-летию Всероссийскому физкультурно-спортивному Обществу «Динамо», — рассказал начальник отдела организации физической подготовки и спорта ДГСК МВД России полковник внутренней службы Константин Зайцев

По итогам соревнования в первой группе победила сборная Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, «серебро» досталось сотрудникам ГУНК МВД России, «бронза» — представителям ДТ МВД России.

Во второй группе 1 место завоевала команда СТиС МВД России, 2 место –сборная СД МВД России, 3 место –команда ДГСК МВД России.

В третьей группе успех сопутствовал команде ФГКУ «ВНИИ МВД России», занявшей первое место, 2 место у сборной ДПД МВД России и 3 место у сотрудников ГУТ МВД России.

В четвертой группе отличились спортсмены УБКМ МВД России, им уступили оперативные сотрудники УОРИ МВД России. Третьими на пьедестал почета взошли представители УОГЗ МВД России.