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В Москве завершились соревнования по волейболу среди подразделений центрального аппарата МВД России
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В Москве завершились соревнования по волейболу среди подразделений центрального аппарата МВД России 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В спортивной школе олимпийского резерва № 73 «Виктория» г. Москвы прошел турнир по волейболу среди коллективов физической культуры организации «Динамо» МВД России. В состязаниях приняли участие около 300 сотрудников, представлявшие различные подразделения центрального аппарата МВД России.
«Волейбольный турнир — это часть большой спортивной программы МВД России по служебно-прикладным видам спорта. В этом году Спартакиада посвящена 95-летию Всероссийскому физкультурно-спортивному Обществу «Динамо», — рассказал начальник отдела организации физической подготовки и спорта ДГСК МВД России полковник внутренней службы Константин Зайцев.
По итогам соревнования в первой группе победила сборная Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, «серебро» досталось сотрудникам ГУНК МВД России, «бронза» — представителям ДТ МВД России.
Во второй группе 1 место завоевала команда СТиС МВД России, 2 место –сборная СД МВД России, 3 место –команда ДГСК МВД России.
В третьей группе успех сопутствовал команде ФГКУ «ВНИИ МВД России», занявшей первое место, 2 место у сборной ДПД МВД России и 3 место у сотрудников ГУТ МВД России.
В четвертой группе отличились спортсмены УБКМ МВД России, им уступили оперативные сотрудники УОРИ МВД России. Третьими на пьедестал почета взошли представители УОГЗ МВД России.
Командам — победительницам вручены кубки, призерам — медали и дипломы. Лучшими атакующими признаны Никита Пименов (Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя), Владимир Игнатьев (СТиС МВД России), Андрей Сонопов (ГУТ МВД России) и Сергей Семенов (УОГЗ МВД России). В номинации «Лучший блокирующий» отмечены Алексей Тимохин (УБКМ МВД России), Михаил Новиков (ФГКУ «ВНИИ МВД России»), Константин Дарьин (ГУНК МВД России) и Алексей Федюков (СД МВД России). Лучшими связующими названы Валентин Сорокин (ДТ МВД России), Татьяна Дегтярева (ДГСК МВД России), Юлия Анишина (ДПД МВД России) и Людмила Чернышева (УОРИ МВД России).
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