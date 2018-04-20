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Федерация регби России утвердила состав национального совета тренеров
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Федерация регби России утвердила состав национального совета тренеров 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Состав национального совета тренеров Федерации регби России (ФРР) утвержден решением высшего совета организации. Данное решение было принято на заседании, которое прошло в пятницу в Москве.
Совет возглавил спортивный директор ФРР Сергей Марков. Также в него вошли специалисты Кирилл Кулемин, Сергей Молчанов, Виктор Корочкин, Андрей Сорокин, Андрей Кузин, Павел Барановский, Юрий Краснобаев, Виталий Сорокин, Александр Первухин, Игорь Николайчук, Николай Неруш и Антон Левченко.
Кроме того, состав совета пополнили исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной России Марк Макдермотт и член тренерского штаба национальной команды Сиуа Таумалоло.
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