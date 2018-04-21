Кирилл Aruhito Ординарцев примет участие в чемпионате РФПЛ по киберфутболу

Победителем закрытых отборочных на чемпионат РФПЛ по киберфутболу стал Кирилл Aruhito Ординарцев. По совокупности побед в трёх матчах он превзошёл Давлята ShutRus Сагитова.

Кирилл Ординарцев возглавил топ-32 лучших игроков в FIFA 18 на отборочных в секции PlayStation 4. Ранее киберспортсмен пытался пройти квалификации в секции Xbox, однако в финале соревнований его обыграл Богдан AstaninBaga Астанин.

Оба игрока примут участие в финале чемпионата РФПЛ по киберфутболу, который состоится в Москве 28-29 апреля. Игры пройдут в студии телеканала Е. За звание чемпиона РФПЛ лучшие киберфутболисты страны, среди которых обладатель титула Андрей TIMON Гурьев, игрок «Локомотива» Роберт UFENOK77 Фахретдинов, представитель московского «Динамо» Антон klenoff Клёнов и другие киберспортсмены.

Два победителя этого турнира получат путёвку в Амстердам, чтобы принять участие в отборочном этапе на FIFA eWORLD CUP 2018.