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Ярмоленко остаётся в «Боруссии»
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Ярмоленко остаётся в «Боруссии» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий дортмундской «Боруссии» Андрея Ярмоленко не уйдет из команды по окончании сезона 2017/18.
По данным Kicker, летом клуб покинут сразу 13 игроков. В их числе окажутся Марио Гетце, Рафаэль Геррейро, Гонсало Кастро, Эрик Дурм, Дан-Аксель Загаду, Нури Шахин, Жадон Санчо, Марсель Шмельцер, Андреа Шюррле, Жереми Толян, Александер Исак, Себастьян Роде и Юлиан Вайгль. Что касается Ярмоленко, то «шмели» не намерены расставаться с украинцем. Напомним, из-за травмы форвард не выходит на поле с января.
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