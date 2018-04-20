Ярмоленко остаётся в «Боруссии» 

Нападающий дортмундской «Боруссии» Андрея Ярмоленко не уйдет из команды по окончании сезона 2017/18.
По данным Kicker, летом клуб покинут сразу 13 игроков. В их числе окажутся Марио Гетце, Рафаэль Геррейро, Гонсало Кастро, Эрик Дурм, Дан-Аксель Загаду, Нури Шахин, Жадон Санчо, Марсель Шмельцер, Андреа Шюррле, Жереми Толян, Александер Исак, Себастьян Роде и Юлиан Вайгль. Что касается Ярмоленко, то «шмели» не намерены расставаться с украинцем. Напомним, из-за травмы форвард не выходит на поле с января.