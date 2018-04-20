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В Нововоронеже подвели итоги чемпионата профмастерства среди работников АЭС
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В Нововоронеже подвели итоги чемпионата профмастерства среди работников АЭС 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Победители отправятся на соревнования AtomSkills-2018. В Нововоронеже подвели итоги II дивизионального чемпионата профмастерства работников Концерна «Росэнергоатом» REASkills-2018. Победителей и призёров шести компетенций назвали сегодня, 20 апреля. За звание «Лучших по профессии» на нововоронежской площадке сражались представители Нововоронежской, Курской, Калининской, Смоленской, Балаковской, Кольской, Белоярской, Ростовской атомных электростанций и сотрудники Смоленского, Курского, Балаковского, Ленинградского, Волгодонского, Уральского и Нововоронежского филиалов АО «Атомэнергоремонт». Всего конкурсантов насчитывалось 36 конкурсантов, столько же экспертов, и команда из 10 главных и технических экспертов.
— Чемпионатное движение помогает нам решить очень важную задачу — повышение среднего уровня профессионализма представителей рабочих специальностей. Именно для этого мы максимально приближаем конкурсные задания к реальным условиям, но ограничиваем участников по времени, чтобы они грамотно организовывали процесс. По возвращению на рабочее место конкурсанты делятся полученным опытом с коллегами. Результат от проведения Чемпионата распространяется всё дальше и дальше, вовлекая новых людей и помогая им совершенствовать свои навыки, — сказал на торжественной церемонии закрытия REASkills-2018 директор департамента кадровой политики Госкорпорации «Росатом» Дмитрий Гастен.
Номинации были разделены по компетенциям. Среди инженеров-конструкторов лучше всего себя показали специалисты Курской АЭС — здесь им достались все первые места. В компетенции «Неразрушающий контроль» пальму первенства взял работник Калининградской АЭС, второе и третье места заняли эксперты из Курской области. В категории «Охрана труда» первое место досталось работнику Нововоронежской АЭС, в тройку лидеров также вошли специалисты Калининградской и Кольской АЭС.
Победителями в компетенции «Ремонт механического оборудования» стали работники Балаковской АЭС, Ростовской АЭС, Кольской АЭС. Во владении сварочными технологиями лучше всех себя показали нововоронежцы и работники Белоярской АЭС. В номинации «Электромонтаж» призовые места достались эксперту Смоленской АЭС и работникам «Балаковоатомэнергоремонт».
Нововоронежский этап стал заключительным в почти трёхнедельном марафоне профессионального мастерства. Ранее на базе ООО «Курская АЭС-Сервис» сразились конкурсанты в компетенции «Водитель спецавтомобиля»; на Калиниской АЭС — «Управление жизненным циклом»; в Екатеринбурге — «Электроника» и «Сетевое и системное администрирование», в Чебоксарах — «Промышленная автоматика». На площадке Балаковской АЭС участники соревновались в компетенциях «Дозиметрист», «Инженер-технолог» и «Лабораторный химический анализ». В последней представители Нововоронежской АЭС заняли первое и второе место.
Теперь победители и призёры REASkills-2018 представят «Электроэнергетический» дивизион на отраслевом чемпионате по методике WorldSkills AtomSkills-2018, который пройдёт в Екатеринбурге с 30 июля по 3 августа 2018 года.
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