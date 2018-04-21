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Бекхэм: надеюсь, Венгер наконец-то получит то уважение, которого заслуживает
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Бекхэм: надеюсь, Венгер наконец-то получит то уважение, которого заслуживает 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм прокомментировал решение главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера покинуть свой пост по окончании сезона.
«Возможно, этот человек наконец-то получит то уважение, которого заслуживает за 22 года выращивания отличных футболистов, блестящего футбола и великого противостояния с «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге. Настало время поблагодарить Арсена за то, что он дал «Арсеналу», — написал Бекхэм в «Инстаграме» и прикрепил свою фотографию с тренером.
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