Бекхэм: надеюсь, Венгер наконец-то получит то уважение, которого заслуживает

«Возможно, этот человек наконец-то получит то уважение, которого заслуживает за 22 года выращивания отличных футболистов, блестящего футбола и великого противостояния с «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге. Настало время поблагодарить Арсена за то, что он дал «Арсеналу», — написал Бекхэм в «Инстаграме» и прикрепил свою фотографию с тренером.