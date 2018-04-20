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Демократическая партия США подала многомиллионный иск к России
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Демократическая партия США подала многомиллионный иск к России 

Москва24 48 минут назад
Фото: Москва24
Национальный комитет Демократической партии подал иск в окружной суд Манхэттена против правительства России, членов предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и организации Wikileaks. Их обвиняют в сговоре с целью создания помех на президентской гонке и помощи Трампу. Об этом сообщает газета The Washington Post.
В иске говорится, что штаб Трампа вступил в сговор с российским правительством, чтобы взломать компьютерные сети демократов и дискредитировать противницу нынешнего американского лидера на выборах Хиллари Клинтон. Демократы полагают, что взлом осуществили подготовленные ГРУ хакеры и специалисты Wikileaks.
Как завил председатель комитета Том Перес, на президентских выборах в 2016 году Россия начала «тотальное нападение на демократию». При этом известно, что Трамп не назван ответчиком по иску — упоминаются только официальные лица его предвыборного штаба.
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