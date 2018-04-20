Бруклин Бекхэм проводит время с бывшей пассией Джастина Бибера

Итак, мы по-прежнему не понимаем, что происходит между Хлоей Морец и Бруклином Бекхэмом. Влюбленные не отписались друг от друга в Instagram (и каждый из них остался подписанным на братьев, сестер и вообще всех родственников другого), из их аккаунтов не исчезли трогательные совместные снимки… Но вот уже который раз Бруклина замечают то с одной миловидной девушкой, то с другой. Складывается впечатление, что он меняет их как перчатки! После того как в Сеть попало видео, на котором 19-летний фотограф целуется с моделью Лекси Вуд в одном из тату-салонов Нью-Йорка (а это, напомним, было меньше двух недель назад), Бруклин начал активно проводить время с другой красоткой — на этот раз с бывшей пассией Джастина Бибера Синди Кимберли.

Синди, к слову, прославилась благодаря довольно забавному стечению обстоятельств. Однажды она просто выложила в Instagram видео, где слушала новую песню Джастина No Sense, подписав пост соответствующими хештегами. А спустя несколько дней музыкант сам опубликовал ее фото на обозрение 55 миллионов подписчиков, эмоционально прокомментировав: «О господи, кто эта девушка?» Девушка, впрочем, вообще никак не отреагировала на запись, и если бы не фанаты Джастина, которые скинули ему в комментарии ее настоящий профиль, о Синди так никто и не узнал бы. Однако уже на следующий день одно из миланских модельных агентств предложило 19-летней счастливице контракт, так что теперь узнать ее так же легко, как и Джастина с Бруклином.

Хлоя Морец же тем временем сняла с руки кольцо с буквой «B», подаренное ей Бекхэмом, и заменила его аксессуаром, украшенным буквой «С» — первой буквой ее имени. Это заметили поклонники актрисы на прошлой неделе, когда она посетила премию GLAAD Media Awards. Что же, четырехлетним отношениям Бруклина и Хлои и впрямь конец или пара просто крупно поссорилась и теперь пытается заставить друг друга ревновать?

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