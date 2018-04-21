Стали известны фамилии восьми кандидатов на пост тренера «Арсенала» 

Руководство лондонского футбольного клуба «Арсенал» рассматривает восемь кандидатов на пост главного тренера команды после отставки французского специалиста Арсена Венгера, сообщает BBC.
Отмечается, что среди тех, кто может возглавить «канониров», находятся: Луис Энрике, Томас Тухель, Карло Анчелотти, Массимилиано Аллегри и Юлиан Нагельсман, а также экс-игроки клуба Микель Артета, Патрик Вийера и Тьерри Анри.
Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» уволило Венгера вопреки его желанию.
Крупнейший акционер клуба американец Стэн Кронке утратил доверие к французскому специалисту. Контракт Венгера истекал в 2019. Руководство согласилось заплатить Арсену компенсацию в £11 млн за досрочное расторжение договора.