Ещё
Стали известны фамилии восьми кандидатов на пост тренера «Арсенала»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны фамилии восьми кандидатов на пост тренера «Арсенала» 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Газета.Ru
Руководство лондонского футбольного клуба «Арсенал» рассматривает восемь кандидатов на пост главного тренера команды после отставки французского специалиста Арсена Венгера, сообщает BBC.
Отмечается, что среди тех, кто может возглавить «канониров», находятся: Луис Энрике, Томас Тухель, Карло Анчелотти, Массимилиано Аллегри и Юлиан Нагельсман, а также экс-игроки клуба Микель Артета, Патрик Вийера и Тьерри Анри.
Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» уволило Венгера вопреки его желанию.
Крупнейший акционер клуба американец Стэн Кронке утратил доверие к французскому специалисту. Контракт Венгера истекал в 2019. Руководство согласилось заплатить Арсену компенсацию в £11 млн за досрочное расторжение договора.
Газета.Ru: последние новости
Стал известен победитель "Голос.Дети" Руководство "Арсенала" уволило Венгера вопреки его желанию Ветеран "Спартака": надо поддержать Карреру после вылета из Кубка России
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба готов отдать миллионы за игру против «Зенита»7
Назван преемник Венгера в «Арсенале»1
В сборной России по хоккею все плохо18
Усманов рассказал о печальном событии53
Телегин: мы не мальчики для битья2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение