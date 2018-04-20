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В «Зените» рассказали, куда направят компенсации, за игру арендованных футболистов против клуба
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В «Зените» рассказали, куда направят компенсации, за игру арендованных футболистов против клуба 

RT на русском 32 минуты назад
Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко рассказал куда будут направлены денежные компенсации за выступление арендованных футболистов в матчах против петербургского клуба.
«При составлении арендных соглашений клуб сразу же отказался от идеи запрещать Олегу Шатову и Артёму Дзюбе играть против «Зенита». Стороны сумели найти компромисс и сбалансировать интересы каждого: для футболистов — это возможность показать свой реальный уровень и получить игровую практику, для «Зенита» — оптимизация расходов и, конечно, возможность дополнительных инвестиций в молодёжный петербургский футбол», — приводит слова Макаренко РИА Новости.
Шатов выступает на правах аренды за «Краснодар», и уже сыграл против «Зенита» в матче 25-го тура РФПЛ.
Ранее СМИ сообщили, что «Арсенал» принял принципиальное решение об участии Дзюбы в матче РФПЛ с «Зенитом»
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