«Барселона» взяла верх над «Манчестер Сити» и вышла в финал Юношеской лиги УЕФА

Отметим, что на 36-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул нападающий «Манчестер Сити» Лоренцо Гонсалес.

Таким образом, «Барселона» вышла в финал, где сыграет с «Челси», ранее в серии пенальти одержавшим победу над «Порту» (2:2, 5:4 пен.). Финальная встреча турнира состоится 23 апреля.

Юношеская лига УЕФА 1/2 финала

«Манчестер Сити» — «Барселона» — 4:5 (2:5).

Голы: 0:1 Сайоль (9’). 1:1 Латибодье (19’). 1:2 Кольядо (22’). 2:2 Нмеча (24’). 2:3 Пуч (31’). 2:4 Сайоль (41’) 2:5 Мендес (44’). 3:5 Матондо (69’). 4:5 Нмеча (85’).

Удаление: Гонсалес (36’).