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«Барселона» взяла верх над «Манчестер Сити» и вышла в финал Юношеской лиги УЕФА
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«Барселона» взяла верх над «Манчестер Сити» и вышла в финал Юношеской лиги УЕФА 

Советский спорт 1 час назад
Встреча прошла на поле стадиона «Коловрей» в швейцарском Ньоне и завершилась со счетом 5:4 в пользу испанской команды. В составе каталонской команды голами отметились Алекс Кольядо, Рикарде Пуч, Алехандро Мендес и Карлес Сайоль, оформивший дубль в этой встрече. У «горожан» точные удары на свой счет записали Джоэль Латибодье, Рабби Матондо и дважды Лукас Нмеча.
Отметим, что на 36-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул нападающий «Манчестер Сити» Лоренцо Гонсалес.
Таким образом, «Барселона» вышла в финал, где сыграет с «Челси», ранее в серии пенальти одержавшим победу над «Порту» (2:2, 5:4 пен.). Финальная встреча турнира состоится 23 апреля.
Юношеская лига УЕФА 1/2 финала
«Манчестер Сити» — «Барселона» — 4:5 (2:5).
Голы: 0:1 Сайоль (9’). 1:1 Латибодье (19’). 1:2 Кольядо (22’). 2:2 Нмеча (24’). 2:3 Пуч (31’). 2:4 Сайоль (41’) 2:5 Мендес (44’). 3:5 Матондо (69’). 4:5 Нмеча (85’).
Удаление: Гонсалес (36’).
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