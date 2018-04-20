ФИФА провела семинар с футбольными агентами о возможных нововведениях 

Международная федерация футбола (ФИФА) встретилась с агентами в рамках консультативного семинара по работе с посредниками, сообщает "Советский спорт".
По информации пресс-службы ассоциации, в ходе встречи стороны обсудили возможные нововведениям в системе футбольных посредников.
Отмечается, что участниками встречи стали известные футбольные агенты, среди которых были Мино Райола, Джонатан Барнетт, Роб Янсен, Джон Смит и Ли Шень.
Ранее сообщалось, что нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку отказался от сотрудничества со своим агентом Райолой и подписал соглашение с известным американским рэпером и продюсером Jay-Z.