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ФИФА провела семинар с футбольными агентами о возможных нововведениях
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ФИФА провела семинар с футбольными агентами о возможных нововведениях 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Газета.Ru
Международная федерация футбола (ФИФА) встретилась с агентами в рамках консультативного семинара по работе с посредниками, сообщает "Советский спорт".
По информации пресс-службы ассоциации, в ходе встречи стороны обсудили возможные нововведениям в системе футбольных посредников.
Отмечается, что участниками встречи стали известные футбольные агенты, среди которых были Мино Райола, Джонатан Барнетт, Роб Янсен, Джон Смит и Ли Шень.
Ранее сообщалось, что нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку отказался от сотрудничества со своим агентом Райолой и подписал соглашение с известным американским рэпером и продюсером Jay-Z.
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