ФИФА провела семинар с футбольными агентами о возможных нововведениях

По информации пресс-службы ассоциации, в ходе встречи стороны обсудили возможные нововведениям в системе футбольных посредников.

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