Бывший капитан сборной России, нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал решение об уходе Арсена Венгера с поста главного тренера лондонского «Арсенала» после завершения сезона-2017/18. Россиянин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2012 годы.
— Это решение Арсена. Я думаю, что он сделал то, что посчитал правильным для футбольного клуба «Арсенал», — заявил Аршавин. — Значит, он решил, что для клуба будет правильно, если он уйдет. Это не тот момент, когда человек сидит на своем месте, зарабатывает деньги и ему все равно на клуб. Нет, Арсен Венгер — это совершенно другое. В принципе, «Арсенал» — это его детище. Он и Дэвид Дин — это два человека, которые сделали современный «Арсенал» и сделали таким, какой он сейчас есть, — сказал Аршавин, слова которого «СЭ» предоставила пресс-служба «Кайрата». (Илья АНДРЕЕВ)