«Чертаново» потеряло очки, «Велес» вышел на второе место

В пятницу в ПФЛ сыграны 5 матчей.

Лидер зоны «Запад» «Чертаново» оступился в игре с командой «Луки-Энергия» (0:0), в то же время «Велес» вышел на второе место, победив «Муром» (2:1).

Протокол игры

Чертаново

Луки-Энергия

Муром

Велес Москва

(1:2) 79'

ЦРФСО

Долгопрудный

76' Тринитацкий Алексей (0:3)

Оренбург-2 КамАЗ

75' Янушковский Роман (2:2)

Лада-Тольятти

Нефтехимик