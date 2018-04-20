«Чертаново» потеряло очки, «Велес» вышел на второе место 

В пятницу в ПФЛ сыграны 5 матчей.
Лидер зоны «Запад» «Чертаново» оступился в игре с командой «Луки-Энергия» (0:0), в то же время «Велес» вышел на второе место, победив «Муром» (2:1).
Протокол игры
Чертаново
Луки-Энергия
Муром
Велес Москва
15' Могулкин Михаил (0:1)
76' Дибиргаджиев Джамал (0:2)
(1:2) 79'
ЦРФСО
Долгопрудный
35' Серасхов Александр (0:1)
47' Тринитацкий Алексей (0:2)
76' Тринитацкий Алексей (0:3)
Оренбург-2 КамАЗ
(1:0) Рудаков Дмитрий 58'
(2:0) Криворучко Даниил 68'
69' Галиакберов Руслан (2:1)
75' Янушковский Роман (2:2)
Лада-Тольятти
Нефтехимик
21' Умаров Ризван (0:1)
70' Комисов Виталий (0:2)