«Чертаново» сыграл вничью с «Луки-Энергия» в группе «Запад»

«Чертаново» сохранил лидирующую позицию в зачете «Запада», сыграв вничью в матче 20-го тура ПФЛ с «Луки-Энергия» (0:0). Таким образом, в активе москвичей 46 очков.

В другом матче «Велес» взял верх над «Муромом» со счетом 2:1. Счет открыли москвичи, на 15-й минуте мяч в ворота отправил полузащитник клуба Михаил Могулкин

В еще одном матче «Запада» «Долгопрудный» разгромил «ЦРФСО» — 3:0. Счет открыл на 35-й минуте защитник Александр Серасхов

ПФЛ. Группа «Запад» — 2017/2018

20-й тур "Чертаново" (Москва) — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 0:0 Судья: Зияков (Набережные Челны).

20 апреля. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».

"Муром" (Муром) — «Велес» (Москва) — 1:2 (0:1)

Голы: Могулкин, 15 — с пенальти (0:1). Дибиргаджиев, 76 (0:2). Лихобабенко, 79 — в свои ворота (1:2).

Удаления: Никифоров (Муром), 70. Зинович (Муром), 88.

Судья: Смолин (Вологда).

"ЦРФСО" (Смоленск) — «Долгопрудный» (Долгопрудный) — 0:3 (0:1)

Голы: Серасхов, 35 (0:1). Тринитацкий, 47 (0:2). Тринитацкий, 76 — с пенальти (0:3).

Судья: Матвеев (Иваново).

20 апреля. Смоленск. Стадион «СГАФКСТ».

Турнирная таблица группы «Запад»