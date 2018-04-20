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«Чертаново» сыграл вничью с «Луки-Энергия» в группе «Запад»
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«Чертаново» сыграл вничью с «Луки-Энергия» в группе «Запад» 

Спорт-Экспресс 23 минуты назад
«Чертаново» сохранил лидирующую позицию в зачете «Запада», сыграв вничью в матче 20-го тура ПФЛ с «Луки-Энергия» (0:0). Таким образом, в активе москвичей 46 очков.
В другом матче «Велес» взял верх над «Муромом» со счетом 2:1. Счет открыли москвичи, на 15-й минуте мяч в ворота отправил полузащитник клуба Михаил Могулкин.
В еще одном матче «Запада» «Долгопрудный» разгромил «ЦРФСО» — 3:0. Счет открыл на 35-й минуте защитник Александр Серасхов.
ПФЛ. Группа «Запад» — 2017/2018
20-й тур  "Чертаново" (Москва) — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 0:0  Судья: Зияков (Набережные Челны).
20 апреля. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».
"Муром" (Муром) — «Велес» (Москва) — 1:2 (0:1)
Голы: Могулкин, 15 — с пенальти (0:1). Дибиргаджиев, 76 (0:2). Лихобабенко, 79 — в свои ворота (1:2).
Удаления: Никифоров (Муром), 70. Зинович (Муром), 88.
Судья: Смолин (Вологда).
20 апреля. Муром. Стадион «им. Виктора Лосева».
"ЦРФСО" (Смоленск) — «Долгопрудный» (Долгопрудный) — 0:3 (0:1)
Голы: Серасхов, 35 (0:1). Тринитацкий, 47 (0:2). Тринитацкий, 76 — с пенальти (0:3).
Судья: Матвеев (Иваново).
20 апреля. Смоленск. Стадион «СГАФКСТ».
Турнирная таблица группы «Запад»
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