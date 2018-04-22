Ай да «Ак Барс»! Казань в третий раз в истории завоевала Кубок Гагарина

ФЕТИСОВ : Я НЕ ХОЖУ В ЦСКА

В тот же день и час, что и четвертый матч финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом», Вячеслав Фетисов организовал гала-матч на площадке «ВТБ Ледовый дворец». Там собралось много звездных ветеранов, всех хотелось повидать. Да и на интервью к Фетисову заглянуть. У него что ни цитата, то огонь.

Я успел на оба события — интервью и матч ЦСКА, больше часа добираясь на Ленинградский проспект по диким московским пробкам. И в пути осмысливал, что великий защитник сказал об армейцах.

«У нас в ЦСКА переписывают историю хоккея, — саркастически заметил Фетисов. — Если вы придете во дворец, то мало что узнаете о нашей пятерке. О той нашей команде. Интересно, почему. А ведь в той пятерке были два воспитанника ЦСКА — Крутов и я. Мы выросли в клубе. Это гордость, что мы были теми цээсковцами. И знаете, я не хожу в ЦСКА. По одной простой причине: если тебя не уважают, то ты тоже уважать этих людей не можешь».

Еще Фетисов рассказывал, как в его время ЦСКА был командой с маленьким бюджетом. И чтобы состязаться с клубами-олигархами, нужно было сделать ставку на молодежь. Так появились не самые габаритные хоккеисты — Никита Кучеров Никита Гусев , которые шли наверх через «Красную Армию»… А потом Гусева из клуба выгнали.

…Ну а почему Фетисов должен что-то менять? Он родился 20 апреля — и точка. Будет играть в этот день. А что там проводит ЦСКА — его не волнует.

Чем все закончилось? Джастин Азеведо набрал очередные 2 (1+1) очка и привел «Ак Барс» к гостевой победе. Один шаг до чаши. Ясно как божий день, кто будет признан самым ценным игроком этого плей-офф, если кубок возьмет «Ак Барс».

ЗАЧЕМ КАМЕРЫ ЛОМАТЬ?

А хоккеисты ЦСКА нервничали. Сергей Андронов отрезал, когда его спросили: «Что ж вы не знаете, как остановить Азеведо?» — «А вы знаете? Может, остановите?»

Как бы описать первые два периода этой игры? ЦСКА укатывал «Ак Барс». После 40 минут преимущество гостей по броскам в створ ворот достигло 25-7. Армейцы играли гладко, быстро, чисто — и казалось, что Казань в какие-то моменты находилась в меньшинстве. Хотя на самом деле игра шла в равных составах.

Альберт Яруллин схватил три малых штрафа. Атака игрока, не владеющего шайбой. Задержка руками. Подножка. Зачем это все? Оказавшись в очередной раз в боксе для нарушителей Яруллин с досады ударил клюшкой по телекамере — изображение сразу стало мутным.

ХВАТКА «БАРСОВ»

Умудренный опытом, седовласый тренер Зинэтула Билялетдинов ходил по лавочке туда-сюда, как разъяренный лев-альбинос. С другой стороны, как только «Ак Барс» получил свой шанс, то вцепился в него мертвой хваткой, как в раненую антилопу. За опасную игру высоко поднятой клюшкой был удален Михаил Пашнин . Хозяева сняли вратаря и устроили массированную позиционную атаку, в которой чудом не забили.

Во втором перерыве я отправился в пресс-центр. Там объясняли журналистам, как выходить на лед в случае, если победит «Ак Барс». Все было готово к церемонии. Из-под свода дворца в нужный момент должна была посыпаться мишура. Какие-то блестки уже слетали, и арбитры мимоходом ловили их руками.

Но ЦСКА по игре был гораздо лучше. И казалось непонятным, как армейцы могут такой матч отдать.

Да вот как. «Ак Барс» все-таки реализовал свое большинство после перерыва, когда бросок с острого угла нанес Василий Токранов . На пятачке оказался Роб Клинкхаммер , подправивший бросок, и его толкнул в спину Мэт Робинсон . ЦСКА взял челленж на помеху вратарю. Отчаянная попытка, но судьи подтвердили гол — 1:0.

«Все зависит от нас самих», — пели жены игроков «Ак Барса» на табло. Такой мотивационный ролик сняли к плей-офф.

Казань свой шанс не упустила.

СТАТИСТИКА

ЦСКА (Москва) — Ак Барс (Казань) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). 20 апреля. 5600 зрителей

Голы: 0:1 Азеведо 9 (Охтамаа, Лукоянов, 19.06), 0:2 Ландер 7 (Азеведо, 27.27), 1:2 Светлаков 1 (Телегин, Кузьменко, 27.42), 1:3 Ландер 8 (59.14, п.в.).

Вратари: Сорокин — Гарипов. Штраф: 6 — 10.

Ак Барс (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). 8890 зрителей

Гол: 1:0 Клинкхаммер 3 (Токранов, Ландер, 41.06, б.).

Вратари: Гарипов — Юханссон. Штраф: 6 — 4.

Счет в серии: 4-1