Марченко: не знаю, будет ли ЦСКА теперь проще, когда мы к стенке прижаты

Защитник ЦСКА Алексей Марченко прокомментировал поражение от «Ак Барса» со счётом 1:3 в четвёртом матче финала Кубка Гагарина. Счёт в серии 3-1 в пользу казанцев.

«Первый период здорово начали, заработали два большинства, но такие моменты надо реализовывать. Не хватает голов. Почему не идёт большинство? Не знаю, стараемся, бросаем, пробуем что-то, но не получается, хотим забить. Нам в любом случае нужно выигрывать три игры, даже если бы сегодня счёт стал 2-2, всё равно нужны были бы победы. Счёт в серии 1-3, думаю, отыгрывается. Я в своей карьере побеждал с 0-2 в пяти матчах. Не знаю, будет ли ЦСКА теперь проще, когда мы к стенке прижаты. В воскресенье посмотрим. Мы будем играть на победу.