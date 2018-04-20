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Марченко: не знаю, будет ли ЦСКА теперь проще, когда мы к стенке прижаты
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Марченко: не знаю, будет ли ЦСКА теперь проще, когда мы к стенке прижаты 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник ЦСКА Алексей Марченко прокомментировал поражение от «Ак Барса» со счётом 1:3 в четвёртом матче финала Кубка Гагарина. Счёт в серии 3-1 в пользу казанцев.
«Первый период здорово начали, заработали два большинства, но такие моменты надо реализовывать. Не хватает голов. Почему не идёт большинство? Не знаю, стараемся, бросаем, пробуем что-то, но не получается, хотим забить. Нам в любом случае нужно выигрывать три игры, даже если бы сегодня счёт стал 2-2, всё равно нужны были бы победы. Счёт в серии 1-3, думаю, отыгрывается. Я в своей карьере побеждал с 0-2 в пяти матчах. Не знаю, будет ли ЦСКА теперь проще, когда мы к стенке прижаты. В воскресенье посмотрим. Мы будем играть на победу.
В финале встречаются два равных соперника, может быть, у «Ак Барса» лучше реализация. Мы не достаточно хорошо работали под воротами. Азеведу и Ландер здорово разыграли, когда забили. Проще ли было со СКА играть? Сейчас финал, здесь сложнее», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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