«Нант» в меньшинстве не удержал победу над «Ренном»

В одном из центральных матчей 34-го тура чемпионата Франции играли «Нант» и «Ренн». Команды претендуют на пятое место.

Игроки «Нанта» в первые 46 минут матча открыли счёт, а также получили 4 жёлтых и одну красную карточку. Гости продолжительное время не могли реализовать лишнего игрока, но все же на 81-й минуте сравняли счет — 1:1.

Протокол игры

81' Силики Джеймс (1:1)

Запасные: Кулибали Калифа • Дюпе Максим • Бамму Ясин • Кватенг Энок

20 апреля. Стадион «Стад де ля Божуар» (Нант).