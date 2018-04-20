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«Нант» в меньшинстве не удержал победу над «Ренном»
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«Нант» в меньшинстве не удержал победу над «Ренном» 

Евро-футбол.Ру 32 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В одном из центральных матчей 34-го тура чемпионата Франции играли «Нант» и «Ренн». Команды претендуют на пятое место.
Игроки «Нанта» в первые 46 минут матча открыли счёт, а также получили 4 жёлтых и одну красную карточку. Гости продолжительное время не могли реализовать лишнего игрока, но все же на 81-й минуте сравняли счет — 1:1.
Протокол игры
(1:0) Томассон Адриен 42'
81' Силики Джеймс (1:1)
Татарушану Чиприан • Джиджи Коффи • Авазьем Чидозье • Паллуа Николя • Лима Лукас • Илоки ЖюльЖиротто Андрей 43' 78' (Ронжье Валентин (78') • Туре Абдулайе • Томассон Адриен 43' 90' (Эль-Ганасси Яссин (90') • Накулма Преджус 29' • Сала Эмилиано 40' 46'
Запасные: Кулибали Калифа • Дюпе Максим • Бамму Ясин • Кватенг Энок
Коубек Томаш • Данзе Ромен 46' (Сахо Диафра (46' 68') • Желен Жереми • Ньяньон Жорис • Бенсебаини Рами • Прчич Саньин 71' • Силики Джеймс • Зеффан Мехди 69' (Эну Адриен (69') • Амальфитано Морган 61' (Гуркюфф Йоанн (61') • Буриго Бенжамен • Хазри Вахби
Запасные: Бааль Людовик • Диалло Абдулайе • Мешер Андре
20 апреля. Стадион «Стад де ля Божуар» (Нант).
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