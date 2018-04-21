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Издевательский штрафной менхенгладбахской «Боруссии». Видео
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Издевательский штрафной менхенгладбахской «Боруссии». Видео 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Кристоф Крамер в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга» (3:0) стал автором одного из самых курьезных голов сезона. В концовке первого тайма при счете 2:0 судья Тобиас Штилер назначил штрафной в ворота гостей, который привел к спорному, по мнению «волков», забитому мячу.
После нарушения правил вратарь «Вольсбурга» Кун Кастелс занял позицию у ближней штанги и стал выстраивать стенку. В этот момент Крамер спросил у рефери, можно ли нанести удар без свистка. Тот дал ответ. Полузащитник воспользовался полученной информацией, спокойно подвинул одноклубника от мяча и точно пробил в практически пустые ворота.
Публикация от BHSportKlub (@bhsportklub) 20 Апр 2018 в 12:20 PDT
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