Клинкхаммер: сделаем все для победы в Кубке Гагарина в Казани

Нападающий казанского «Ак Барса» Роб Клинкхаммер рассказал о том, в каком городе он хотел бы завоевать Кубок Гагарина. Об этом сообщает газета «Известия».

"Мне важно выиграть Кубок Гагарина — в Москве или Казани, это уже вторично. Но раз сейчас есть шанс добиться этого на глазах у наших замечательных болельщиков, мы сделаем все, чтобы это произошло в нашем городе.

У нас замечательные поклонники. Они самые лучшие, и заслужили увидеть наш успех дома", — сказал Клинкхаммер.