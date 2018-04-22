Клинкхаммер: сделаем все для победы в Кубке Гагарина в Казани 

Нападающий казанского «Ак Барса» Роб Клинкхаммер рассказал о том, в каком городе он хотел бы завоевать Кубок Гагарина. Об этом сообщает газета «Известия».
"Мне важно выиграть Кубок Гагарина — в Москве или Казани, это уже вторично. Но раз сейчас есть шанс добиться этого на глазах у наших замечательных болельщиков, мы сделаем все, чтобы это произошло в нашем городе.
У нас замечательные поклонники. Они самые лучшие, и заслужили увидеть наш успех дома", — сказал Клинкхаммер.
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