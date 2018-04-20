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«Леганес» и «Депортиво» голов не забили
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«Леганес» и «Депортиво» голов не забили 

Спорт-Экспресс 44 минуты назад
Фото: Soccer News
«Леганес» и «Депортиво» сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Испании — 0:0. Команда из Ла-Коруньи занимает 18-е место в турнирной таблице. Команда отстает на шесть очков от спасительной зоны.
Чемпионат Испании
Лига 1  34-й тур  "Леганес" — «Депортиво» — 0:0  "Леганес": Куэльяр, Сиовас, Сальдуа, Бустинса, Рико, Рубен Перес, Габриэл, Эрасо (Брашанац, 70), Амрабат (Рауль Гарсия, 89), Эль-Жар, Герреро (Бовю, 76).
"Депортиво": Мартинес, Хуанфран, Шер, Луизинью, Альбентоса, Москера (Вальверде, 56), Борхес (Андоне, 79), Эмре Чолак (Валье, 70), Гильерме, Адриан, Лукас.
Предупреждения: Эмре Чолак, 28. Адриан, 90.
Судья: Альварес Искиэрдо.
20 апреля. Леганес. Стадион Estadio Municipal de Butarque.
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