«Леганес» и «Депортиво» голов не забили

«Леганес» и «Депортиво» сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Испании — 0:0. Команда из Ла-Коруньи занимает 18-е место в турнирной таблице. Команда отстает на шесть очков от спасительной зоны.

Чемпионат Испании

Предупреждения: Эмре Чолак, 28. Адриан, 90.

Судья: Альварес Искиэрдо.

20 апреля. Леганес. Стадион Estadio Municipal de Butarque.