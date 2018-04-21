Ещё
Футбольный агент Варга рассказал о философских суждениях Венгера о демократии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футбольный агент Варга рассказал о философских суждениях Венгера о демократии 

RT на русском 2 часа назад
Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о философских суждениях главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера о демократии.
«Стоим раз на тренировке, и он вдруг выдаёт: «Шандор, что самое плохое в наше время?». Я растерялся: блин, у него на носу важный матч, а он тут философствует. Честно ответил: «Не знаю, Арсен». «Демократия, — говорит он. — Вот самое большое зло. Под флагом демократии совершаются самые гнусные преступления — бомбёжки стран, массовые убийства людей. С точки зрения Венгера, Запад несправедливо относится к Восточной Европе», — приводит слова Варги «Чемпионат».
Он отметил, что подобные рассуждения также нашли отклик у нынешнего наставника сборной России по футболу — Станислава Черчесова.
Ранее сообщалось, что Венгер после ухода из «Арсенала» не завершит карьеру.
RT на русском: последние новости
В Кремле не исключили участия Путина в акции «Бессмертный полк» Никитин: ЦСКА допустил ошибку, которая переломила ход матча РФПЛ рассматривает возможность проведения матча за Суперкубок России на стадионе «Динамо»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Усманов рассказал о печальном событии52
Малой кровью: Англия бойкотирует ЧМ-201831
В сборной России по хоккею все плохо17
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение