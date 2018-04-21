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Опрос: Какую информацию о себе вы удалили бы из интернета?
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Опрос: Какую информацию о себе вы удалили бы из интернета? 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru поинтересовался у известных людей и экспертов, какую информацию о себе они хотели бы удалить из сети.
Госдума приняла закон о блокировке сайтов за отказ удалять сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию гражданина. При этом, достоверна информация или нет, значения не имеет.
Елена Драпеко, депутат Госдумы:
— За моей подписью появилась фальшивка: я написала поручение, чтобы «Матильду» показали депутатам ГД до премьеры, а его переделали — заменили название на немецкий порнофильм. Я написала письмо в прокуратуру, попросила разыскать автора. Такой закон был и раньше, но теперь заблокировать нежелательную информацию можно и без суда. Мы, кстати, закон критиковали: очень уж размытые понятия, что считать порочащим, а что — нет.
Леонид Ольшанский, автоюрист:
— Бывало, что политические противники через интернет бросали в мой адрес клеветнические измышления: что я аспирантуру не заканчивал и диссертация у меня липовая. Хотя у меня есть бумаги из Минобра: учился, заканчивал, диплом вручался и т.д. И по сей день это стоит на некоторых сайтах. Вот теперь приду к руководителям этих сайтов, скажу: снимите по-хорошему или будет по-плохому.
Герман Клименко, советник президента РФ по интернету:
— Я спокойно отношусь к тому, что пишут: собака лает — караван идет. Опыт коммуникаций в интернете показывает: чем больше обращаешь внимания на гадости, тем больше их будут писать. С другой стороны, если на заборе написали, что человек — чудак на букву «м», то хорошо, что есть право попросить владельца того самого забора удалить надпись.
Виктор Шендерович, писатель:
— У меня есть отдельный файл на рабочем столе — «Истинная жизнь Шендеровича»: выписываю туда самое «лучшее» из того, что о себе читаю. Там хранится всё — от сексуальных извращений до воровства, коррупции и немыслимых гонораров, которые я якобы получаю за развал России. В данном случае мы сталкиваемся с желанием властей видеть себя только на парадных портретах.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №15-2018 под заголовком «Чего людям не надо рассказывать?».
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