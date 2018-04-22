Полиция Мексики вернула украденный из машины Кубок УЕФА

Чаша была привезена в Мексику для показа местной публике, но кому-то просто посмотреть на трофей со стороны оказалось недостаточно.

Прокуратура Гуанахуато сообщает, что сотрудники агентства криминальных расследований Гуанахуато вернули Кубок Лиги Европы УЕФА после того, как он был похищен из автомашины, перевозившей его после мероприятия в городе Леон", — говорится в официальном заявлении прокуратуры штата Гуанахуато.

Причем речь идет об оригинальной чаше, а не о ее копии, которая передается на хранение клубам, выигравшим в Лиге Европы. Подробности происшествия не разглашаются, но известно, что повреждений Кубок УЕФА не получил.

Интересно, что 15-килограммовый трофей является самым тяжелым в Европе. Он был создан в 1972 году в одной из миланских мастерских. Любопытный факт, но Кубок УЕФА не является герметичным. Поэтому у футболистов, завоевавших трофей, нет возможности осуществить традиционный в таких случаях ритуал: выпить непосредственно из кубка шампанское.

Напомним, что сейчас осталось всего четыре соискателя на победу в Лиге Европы. В полуфиналах турнира испанский «Атлетико» сыграет с лондонским «Арсеналом», а французский «Марсель» с австрийским «Ред Буллом».