«Бенфика» одолела «Эшторил» благодаря голу на 92-й минуте

«Бенфика» одержала победу над «Эшторилом» в матче 31-го тура чемпионата Португалии. Встреча прошла в Эшториле на стадионе «Антониу Коимбра да Мота» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 10-й минуте Рафаэл Силва вывел лиссабонскую команду вперёд, однако в середине второго тайма Рафик Халлиш сравнял счёт. На второй компенсированной минуте ко второму тайму Эдуардо Сальвио принёс гостям победу.

«Бенфика» набрала 77 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. «Эшторил» (26) — последний.