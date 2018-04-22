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«Бенфика» одолела «Эшторил» благодаря голу на 92-й минуте
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«Бенфика» одолела «Эшторил» благодаря голу на 92-й минуте 

Чемпионат.com 1 час назад
«Бенфика» одержала победу над «Эшторилом» в матче 31-го тура чемпионата Португалии. Встреча прошла в Эшториле на стадионе «Антониу Коимбра да Мота» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 10-й минуте Рафаэл Силва вывел лиссабонскую команду вперёд, однако в середине второго тайма Рафик Халлиш сравнял счёт. На второй компенсированной минуте ко второму тайму Эдуардо Сальвио принёс гостям победу.
«Бенфика» набрала 77 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. «Эшторил» (26) — последний.
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