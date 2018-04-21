Полиция Мексики оперативно нашла похищенный трофей Лиги Европы 

Правоохранительные органы Мексики оперативно нашли похищенный трофей Лиги Европы. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы генеральной прокуратуры штата Гуанахауто, трофей был украден из автомобиля в городе Леон-де-лос-Альдама.
Отмечается, что похищен был именно оригинал Кубка, а не его копия, которую вручают победителям турнира.
Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, который возглавлял команду с 1996 года, покинет свой пост по завершении сезона-2017/18.