Полиция Мексики оперативно нашла похищенный трофей Лиги Европы

Правоохранительные органы Мексики оперативно нашли похищенный трофей Лиги Европы. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы генеральной прокуратуры штата Гуанахауто, трофей был украден из автомобиля в городе Леон-де-лос-Альдама.

Отмечается, что похищен был именно оригинал Кубка, а не его копия, которую вручают победителям турнира.