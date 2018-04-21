Ещё
Полиция Мексики оперативно нашла похищенный трофей Лиги Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция Мексики оперативно нашла похищенный трофей Лиги Европы 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Reuters
Правоохранительные органы Мексики оперативно нашли похищенный трофей Лиги Европы. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы генеральной прокуратуры штата Гуанахауто, трофей был украден из автомобиля в городе Леон-де-лос-Альдама.
Отмечается, что похищен был именно оригинал Кубка, а не его копия, которую вручают победителям турнира.
Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, который возглавлял команду с 1996 года, покинет свой пост по завершении сезона-2017/18.
Газета.Ru: последние новости
Песков: США преднамеренно создают сложности в выдаче виз пилотам из России СМИ: Венгер продолжит карьеру после ухода из "Арсенала" Комитет по этике РФС может рассмотреть поведение игрока "Локомотива" Денисова
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Усманов рассказал о печальном событии52
Малой кровью: Англия бойкотирует ЧМ-201831
В сборной России по хоккею все плохо17
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение