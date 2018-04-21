Это же высшая лига, Карл!

Британские букмекеры — в своём репертуаре. Судя по унизительным коэффициентам тамошних контор, заметно потускневшая в последние годы филиппинская «Вспышка» Нонито Донэйр уже проиграл любимцу ирландских фанатов Карлу Фрэмптону , причём разгромно и без шансов, а сегодняшний бой — сущая формальность. Цифры буков на островах убеждают, что между 31-летним столичным фаворитом и заезжим ветераном пропасть в уровне, хотя на деле это вовсе не так.

Нонито, который старше Карла на четыре года, безусловно, аутсайдер этого противостояния. Хотя он и является самым крутым по достижениям соперником ирландца.

Уже одно то, что организатор шоу решил сосватать в Ольстер титулованного бойца на позднем этапе его карьеры, который ранее выступал только в США и пару раз дома, как бы намекает — в Донэйра уже не особо верят в тусовке и везут в Белфаст с одной целью: взять пока ещё в меру ценный скальп. «Не верят» в плане каких-то серьёзных свершений.

Но этот аутсайдер, считаем, пока не настолько явный, чтобы списывать его со счетов в боях с крепкими середняками, которые время от времени могут прыгать выше головы. Потому что это выходец из топ-эшелона, у которого ещё может хватить волшебства на один-два высококлассных поединка.

Да-да, вы не ослышались. Фрэмптон — середняк. Качественный, когда включает соображалку и дисциплину, контрпанчер с некоторым уклоном в не всегда разумный бокс, со средней тяжести ударом и такой же средней защитой. На сайтах с доменом «co.uk», естественно, его считают элитным боксёром, но мы к Соединённому Королевству не относимся и можем позволить себе не работать в розовых очках.

Так вот, Карл весьма впечатляет, когда «под настроение» выступает на пике формы, в первую очередь психологической. Проблема в том, что выступает он так далеко не всегда. Возможно, также и по этой причине в лагерь был вызван спортивный психолог.

За Фрэмптоном есть грешок нестабильности. Три года назад снёс в махаче середняка Криса Авалоса — крут! Затем впервые в карьере вышел из дому, споткнулся о порог и едва не расквасил нос, но удержал равновесие при встрече с Алехандро Гонсалесом: ну, молодец, ага… Пару лет назад вытащил раздельным решением унификацию с бриттом Скоттом Куиггом , который ещё и боксировал со сломанной челюстью; все ждали замес, а получили унылое тактическое тыкание. OK. Затем было два классных боя с топом Лео Санта Крусом: в первом Карлу отдали предпочтение — MD 12, во втором с таким же итогом его забрали. Здоровские выступления, грешно сетовать. И вот, пять месяцев назад, Фрэмптон зачем-то устроил натужную драку с середняком Орасио Гарсией, да и выглядел по большей части таким же середняком.

В какой точке синусоиды выступлений «Шакала» окажется предстоящий бой?

Как вам сказать… Боимся, для филиппинца у нас плохие новости. То, как горят глаза у Карла, когда он говорит, что для него эта встреча — «пан или пропал», и сравнение более материальных параметров наводят на мысль, что победа останется за Фрэмптоном.

Вряд ли досрочная — чай не кабан Уолтерс он, да и Нонито должен быть в максимальной по состоянию на 2018-й форме, ведь поражение где-то на еврокуличках здорово подорвёт авторитет и, конечно, гонорары. Потом останется боксировать за краюху хлебушка на разогреве у Лома или в компании Микки, Роя & Рикардо ездить туда, где хотят back in USSR, получать по голове от местных проспектов, а затем в поисках обменника бегать по городу с кульком рублей.

У Донэйра намного больше «пробег», чем у Карла; то есть изношен он уже здорово, словно затёртые дедовские галифе времён Второй мировой.

Но, как показали последние его бои, истрачен Нонито вовсе не до конца. Прадо, Сеттула и Бедака вынес так, как и должно. С Хуаресом, правда, вышло почти как у Карла с Гарсией — но выиграл же.

Вообще, проблемы филиппинца начались ещё пятилетку назад, когда он, весь такой из себя наследник Пакмена, налетел на Гильермо Ригондо и был показательно перебоксирован. Аура крутизны начала деградировать. А после того, как Донэйр сунулся в полулёгкий, схлопотал нокаут от Уолтерса и бегом вернулся к «петухам», где конкурентно проиграл проспекту Магдалено, то и подавно.

Нет, победы были, но всё больше над посредственными и состарившимися противниками. Фрэмптон — сильнейший визави для филиппинца за несколько лет.

Пробежимся по параметрам.

Габариты. Пускай Фрэмптон и не похож на полнокровного полулегковеса, Донэйр на такого похож ещё меньше — тонкий-звонкий. Всё, что нужно знать о Нонито с массой 57,2 кг — это его заявления после нокаута, что «это точно не мой вес, возвращаюсь назад». С мухачами ему было просто, да, а полулёгкий — это чуть выше, чем потолок филиппинца.

Вероятно, сторона Фрэмптона предложила неплохой гонорар, плюс возрастному боксёру сложно уже сушиться до 55,3 кг. Вот и согласился снова на featherweight.

Правда, не всё так печально, ведь с весом больше 56,5 кг ирландец также боксировал только раз.

Размах рук. Тут преимущество у рукастого Донэйра. Преимущество так себе, потому что первоклассного джеба у него нет, и вся надежда на левый хук издали. Довольно призрачная.

Техника. Первая мысль — «конечно, Нонито», но нет. Филиппинец давил всех малышей в первую очередь за счёт умелого использования силового и антропометрического преимущества, и потом уже шла работа ног, комбинации (которыми он никогда особо и не сыпал), прочее. То есть, разнообразием и изобретательностью мужчина не блещет.

А ноги сейчас уже не те, сталкивать противника массой также не выйдет, как и банально запрессовать. Фрэмптон, как уже сказано выше, вполне компетентный боксёр, когда не «тупит», как в прошлом бою. Вкупе с его относительной свежестью и большей приспособленностью к дивизиону это наводит на мысль, что выбрать фаворита по технике не получится.

Сила удара. Всё-таки придётся предпочесть Донэйра. Есть такая чуйка. У Фрэмптона соперники в последнее время были получше, но 6 решений судей в 7 крайних боях — как-то многовато, чтобы считать, что сегодня что-то в этом плане изменится. Да и не забывайте, что ирландец имеет привычку падать в нокдауны, а «старый» Нонито недавно дал хороший бой молодому бычку Магдалено, ещё и здорово того потряс.

Скорость? Примерно одинаковая. Карл никогда не был особо резвым, и своё берёт за счёт хорошего тайминга, а быстрый как известно что Нонито остался в более лёгких весах.

Угол. Оба с новыми тренерами. Карл второй бой кряду будет под присмотром Джейми Мура, а Нонито впервые отработает с неким Майком Баззелем. Так что по этому параметру паритет.

Итого. Первая мысль: ещё в 2014–2015 году это был бы мегафайт. Очень жаль, что не случился. Вторая: всё равно будет интересно.

Нонито многие как-то уж очень азартно «слили». А зря. Какого-то сверхзрелищного шоу не ждите; скорее, будут качели — то один запишет себе эпизод, то другой. Яростную драку также не предвидим: покажут в меру красивый бокс на средней/дальней дистанции без чьего-то особенного преимущества. По крайней мере, так будет в первой половине встречи. А там, если Фрэмптон подсядет и начнёт ошибаться, как в прошлой бою, может и увидим разящий выпад старой доброй «Вспышки» слева… Правда, подсесть может и Нонито — с Магдалено именно это и произошло.

Поэтому, вероятно, поединок пройдёт отведённое время и с каждым раундом будет всё интересней (усталость —> ошибки —> больше пропущенных —> зрелище). А руку поднимут хозяину ринга.

Если победитель не начнёт затем размениваться на местечковые бои и сразу решит заполучить полноценный пояс WBO взамен ущербного, то… Удачи ему. В бою с пикирующим чемпионом Оскаром Вальдесом (24-0, 19 КО) она ему точно понадобится, хоть вряд ли поможет.

Прогноз автора: Фрэмптон UD 12 Игорь Витько, Антон Горюнов и Святослав Осипов напишут свои мнения, когда проснутся утром.

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